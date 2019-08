Za večjo varnost v prometu s pomočjo silhuet policistov

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar in v. d. direktorice Javne agencije RS za varnost prometa Vesna Marinko sta danes v Kobaridu predstavili novo obliko preventivnih aktivnosti za večjo prometno varnost s pomočjo silhuet policista in policistke z radarjem na cestah Zgornjega Posočja.

Foto: AVP

Policisti Policijske uprave Nova Gorica bodo silhuete policista in policistke z radarjem postavljali na območjih cest Predel–Bovec, Žaga–Kobarid, Trenta–Bovec, Staro selo–Kobarid in Robič–Staro selo.

Podobne silhuete je slovenska policija v preteklosti že uporabljala. Uporaba pa je imela pozitiven preventivni učinek, saj vozniki, ko jo opazijo, zmanjšajo hitrost svoje vožnje, zaradi česar se posledično umiri promet.

Varnost se je v prometu v Posočju se poslabšala

Policisti PU Nova Gorica so v prvih sedmih mesecih letošnjega leta obravnavali skupno 519 prometnih nesreč (leta 2018 so jih Foto: AVP obravnavali 479, leta 2017 pa 481). V primerjavi z enakim lanskim obdobjem je v porastu tudi število smrtnih prometnih nesreč, ki jih je bilo letos na tem območju7 (leta 2018 4, leta 2017 7), v še večjem porastu pa je število smrtnih žrtev, ki jih je bilo letos že 11 (v letu 2018 so bile 3, leta 2017 pa 6).

Kar 8 od skupaj 11 smrtnih žrtev na območju PU Nova Gorica, je življenje izgubilo v 4 prometnih nesrečah, ki so se zgodile v Zgornjem Posočju (7 jih je umrlo na območju PP Bovec, 1 na območju PP Tolmin). Policijska uprava Nova Gorica je pripravila načrt ukrepov za izboljšanje stanja. Načrt vključuje predvsem povečan nadzor prometa in večjo prisotnost policistov. Na tem območju se je povečala tudi prisotnost policistov Specializirane enote za nadzor prometa.

Vzporedno pa potekajo tudi številne preventivne aktivnosti, predvsem v smislu osveščanja voznikov. Tako so bile s pomočjo občin v Zgornjem Posočju postavljene številne opozorilne table z meritvami hitrosti »Vi vozite«, v sodelovanju z lokalno skupnostjo in občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bilo izvedenih več medijskih in drugih aktivnosti za osveščanje in izobraževanje voznikov, v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa je bila izdelana preventivna zloženka v več jezikih, ki opozarja voznike na cestne pasti in je bila razdeljena po turistično-informacijskih pisarnah, kampih, moto zborih doma in v tujini itd.

Število smrtnih žrtev se je povečalo tudi na državni ravni

Policisti so tako v prvih sedmih mesecih po vsej Sloveniji obravnavali 10.241 (10.333) Podatki v oklepajih so za enako obdobje leta 2018. prometnih nesreč. V teh prometnih nesrečah se je 409 oseb (477) hudo telesno poškodovalo, 3.543 (3.934) pa lahko telesno poškodovalo. Na naših cestah je umrlo 66 (54) udeležencev cestnega prometa. V smrtnih prometnih nesrečah je umrlo največ Foto: AVP voznikov osebnih avtomobilov, in sicer 18 (17), 12 (8) potnikov v osebnih avtomobilih, 11 (7) voznikov motornih koles in 11 (8) pešcev. Najpogostejši vzroki so še vedno vožnja z neprilagojeno hitrostjo, nepravilna stran in smer vožnje ter neupoštevanje pravil prednosti.

''Veseli me, da smo se srečali z vsemi predstavniki, ki se ukvarjajo v Posočju s prometno varnostjo. Takšna srečanja in povezovanja zagotovo prispevajo k boljši prometni varnosti. Zavedam se, da gre za majhne korake, vendar gre za odločne korake v pravo smer. Kajti prometna varnost zadeva se nas. In dokler se tega ne bomo zavedali in dokler bomo mislili, da je prometna varnost stvar samo Agencije za varnost prometa in policistov, je ne bomo izboljšali. Naš cilj ni pripravljati zakonov, ki bodo višali kazni, temveč je cilj preventiva, izobraževanje in opozarjanje. Naši cilji so povezovanje, spodbujanje vsakega posameznika h kritičnemu premisleku in odgovornemu ravnanju ter spodbujanje vseh udeležencev v prometu k strpni vozniški kulturi. Kajti s prometno varnostjo bomo lahko zadovoljni šele, ko na naših cestah ne bo nihče več izgubil življenja,'' je dejala Vesna Marinko.