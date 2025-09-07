Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
7. 9. 2025,
Sladka slovenska transverzala

Nedelja, 7. 9. 2025, 7.08

Sladka slovenska transverzala, 14. dan

Od Idrije do Golakov: prvi pogled na morje in najdaljši grebenski maraton

Žiga Papež, 14. dan | Greben, brezkončni travniki, borovci, razgledi navzdol v Vipavsko dolino, veter, ki se je z vsako uro bolj “zgrizel” v kožo. Čudovito – in hkrati brezkompromisno. | Foto Žiga Papež

Greben, brezkončni travniki, borovci, razgledi navzdol v Vipavsko dolino, veter, ki se je z vsako uro bolj “zgrizel” v kožo. Čudovito – in hkrati brezkompromisno.

Foto: Žiga Papež

Jutro v Idriji. Načrt drzen: v treh etapah “ukrasti” kar en cel dan in Sladko transverzalo zaključiti v 17 etapah. Dan, ki se je začel kot preračunana poteza, se je končal kot epski grebenski maraton – 56,2 kilometra hoje, veter na robu Trnovskega gozda in prvi, skoraj simbolni pogled na morje. Telo je na meji, glava trdna. Danes sem hodil hkrati v raj in v pekel.

Matejev pozdrav ob zori

Štart v Idriji je imel ime: Matej. Prijatelj in gorski tekač me je pospremil skoraj do Golakov, nato se je obrnil in zdrsnil nazaj proti mestu. Kratek skupen tempo, nekaj šal, nekaj resnih stavkov – dovolj, da se dan “prime” in da korak dobi smisel. Hvala, Matej.

Jutro! In dan dobi smisel. | Foto: Žiga Papež Jutro! In dan dobi smisel. Foto: Žiga Papež

Vojsko in asfalt, ki tepe sklepe

Proti Vojski je šlo dolgo in pogosto po cesti. To ni romantičen del – to je del, ki udari po gležnjih in kolenih. Toda Vojsko ima vedno nekaj posebnega: previsoko, da bi bilo “le vas”, in dovolj odmaknjeno, da diha po planoti. Tu se pot začne počasi dvigovati v Trnovski gozd.

Asfalt je dober za avto, za gležnje in kolena pa ne. | Foto: Žiga Papež Asfalt je dober za avto, za gležnje in kolena pa ne. Foto: Žiga Papež

Golaki – trenutek, ko se pokaže morje

Golaki so skupina, ne en sam vrh; najvišji je Mali Golak (1495 m). In tam – prvič na transverzali – morje. Daljno, bleščeče, kot navdih in obljuba cilja. Kratek zastoj v prsih, potem pa naprej: ni še konec.

Če želite, da vaši koraki štejejo skupaj z mojimi, lahko prispevate tukaj. Hvala, ker verjamete v ljudi. In v korake, ki štejejo dvojno.

Moooorje, moooooorje! | Foto: Žiga Papež Moooorje, moooooorje! Foto: Žiga Papež

Po kraškem robu: med rajem in peklom

Od tod naprej je bila pot bolj suha, kraška. Greben, brezkončni travniki, borovci, razgledi navzdol v Vipavsko dolino, veter, ki se je z vsako uro bolj “zgrizel” v kožo. Čudovito – in hkrati brezkompromisno. Ko je telo utrujeno, ko gležnji in kolena prosijo za milost, se svet razcepi: raj zaradi razgledov, peklo zaradi bolečine. Danes sem hodil po obeh.

Žiga Papež, 14. dan | Foto: Žiga Papež Foto: Žiga Papež

Zanimivosti na poti

- Idrija – UNESCO: Mesto živega srebra in izjemne tehniške dediščine (klavže – kamnite pregrade, s katerimi so nekoč splavljali les za rudnik).

- Vojsko: Ena najvišje ležečih stalno poseljenih planot pri nas; zadržana, vetrovna in presenetljivo razgledna.

- Trnovski gozd & Golaki: Tipičen kras – vrtače, škraplje, brezna in tanka prst na apnencu; Mali Golak (1495 m) je najvišji vrh gozda. Ob lepem dnevu se vidijo Tržaški zaliv, Furlanija in Dolomiti.

- Trnovski rob: Ostri prelom nad Vipavsko dolino. Tu burja piše svoje zgodbe, zato so poti pogosto suhe, kamnite in izpostavljene vetru.

- Otlica & Predmeja: Nad Ajdovščino se skrivata razgledni dragulj Otliško okno (naravno kamnito “okno”) in razgledišča, s katerih je dolina kot na dlani.

Nauki dneva: časovnica ≠ nasilje nad telesom

To je bil najdaljši dan doslej in prelomnica. Od zdaj naprej se držim časovnice, vendar ne za vsako ceno. Sporočilo Sladke transverzale je, da se velike stvari da narediti zdravo – brez norenja čez rob. Sem na meji in nočem čez. Cilj je priti v dobrem stanju – fizično in mentalno.

Žiga Papež, 14. dan | Foto: Žiga Papež Foto: Žiga Papež

Statistika etape

- Razdalja: 56,2 kilometra
- Čas na poti: 12 ur 19 minut
- Povprečna hitrost: 4,6 kilometra na uro
- Vzpon: ↑ 2.680 metrov
- Spust: ↓ 2.400 metrov
- Najvišja točka: 1.495 metrov
- Najnižja točka: 360 metrov

Žiga Papež, 14. dan | Foto: Žiga Papež Foto: Žiga Papež

Našel odgovor na vprašanje, zakaj hodim

Danes je bilo 12 ur in 19 minut jasnega odgovora na vprašanje, zakaj hodim: zaradi ljudi (hvala, Matej), zaradi poti (čeprav po cesti), zaradi trenutkov, ko se morje prvič zalesketa kot končna točka. In zaradi obljube, da bom to zgodbo dokončal pametno – z glavo in s telesom, ki se ga ne iztroši za en sam cilj.

Žiga Papež, 14. dan | Foto: Žiga Papež Foto: Žiga Papež

Celoten podvig bo Žiga Papež dokumentiral v obliki dnevnih vlogov, fotografij, zapisov in intervjujev. Zgodbe s poti, uspehe, krize, sladke prigrizke, dehidracijo, smeh in trmo – vse to bo ekskluzivno spremljal in objavljal Siol.net, ki je glavni medijski partner projekta.
