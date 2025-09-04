11. dan: Ko zagrize bolečina, vstane srce

Po včerajšnji vročini in skoraj celodnevnem spancu sem si drznil upati, da bom vsaj približno spočit. In res – topla juha, palačinke s čokolado in zdravilne "planinske tinkture" iz Zasavske koče na Prehodavcih so naredile svoje. Dan se je začel sončno, z mislijo, da tokrat ne bo dan rekordov, ampak premišljene previdnosti.

Jutro v znamenju hvaležnosti

Prehodavci so me pospremili z iskreno prijaznostjo – oskrbniki so mi podarili prenočišče, večerjo in zajtrk. V gorah takšna gesta pomeni več kot stokrat v dolini. Prvi kilometri so tekli mimo Zelenega jezera, kjer so jutranje sonce, kozorog in jata gamsov prinesli tisto pristno planinsko srečo.

Ko korak spremeni barvo

Če so v prejšnjih dneh bolečino diktirala kolena, se je tokrat preselila na notranjo stran desnega gležnja. Vsak korak je zabolel kot majhen udarec. Pot čez Jezera v Ledvicah do Koče pri Triglavskih jezerih je bila počasna, prekinjena z obkladki in bandažo. Pol ure olajšanja, nato znova vijak bolečine. Tek je izginil – ostala je samo potrpežljiva hoja.

• Razdalja: 28,3 km



• Čas hoje: 7 h 39 min



• Povprečna hitrost: 3,7 km/h



• Skupni vzpon: 1.560 m



• Skupni spust: 1.460 m



• Najvišja točka: 2.170 m



• Najnižja točka: 1.340 m

Postanki, ki rešujejo dan

Na Koči pod Bogatinom sem si privoščil dolg postanek. Obkladki, prijazne besede oskrbnic in darilo – štrudel in kava. Dodali sta še protivnetno tableto, ki je za uro razbremenila bolečino. Na Planinskem domu pri Krnskih jezerih sem nadaljeval s kombinacijo juh, espressa in ledenih obkladkov.

Foto: Žiga Papež

Vzpon proti Krnu je šel nekoliko lažje, a zadnji metri so bili mučni. Kljub temu sem si pred Gomiščkovim zavetiščem vzel še en trenutek zase – skok na vrh Krna. Za dušo.

Če želite, da vaši koraki štejejo skupaj z mojimi, lahko prispevate tukaj. Hvala, ker verjamete v ljudi. In v korake, ki štejejo dvojno.

Presenečenje pod Krnom

Ko sem stopil h koči, me je čakalo presenečenje – šestčlanska ekipa Dana skupaj s člani PD Trebnje. Prinesli so mi najboljšo slovensko vodo, nov premium dana isotonic, športne tablice in topla oblačila. Jutri je njihova uradna etapa, a so se odločili, da pridejo že danes in z menoj preživijo noč. To niso samo sponzorji – to so ljudje, ki dihajo s tabo.

Foto: Žiga Papež

• Dolina Triglavskih jezer, kjer sem se danes zadržal, je znana tudi kot Dolina sedmerih jezer. Gre za enega najbolj slikovitih delov Julijskih Alp in je zavarovana kot naravni rezervat.



• Jezero v Ledvicah je največje v dolini in ima značilno ledvičasto obliko, zaradi katere je dobilo ime.



Foto: Žiga Papež



• Krnska jezera, kamor vodi pot, so ledeniškega nastanka in predstavljajo največje visokogorsko jezersko območje v Sloveniji.

Zaključek dneva

Ob treh popoldne sem že sedel v zavetišču in imel pred sabo redko darilo – čas. Čas za obkladke, masažo, počitek. Jutri me čaka dolg dan, 41 kilometrov poti do Črne prsti. Regeneracija je ključ.

Ta dan je bil "lahek" po kilometrih, a težak po značaju. Pokazal je, da je prava moč v sposobnosti, da zmanjšaš tempo in povečaš modrost.

Celoten podvig bo Žiga Papež dokumentiral v obliki dnevnih vlogov, fotografij, zapisov in intervjujev. Zgodbe s poti, uspehe, krize, sladke prigrizke, dehidracijo, smeh in trmo – vse to bo ekskluzivno spremljal in objavljal Siol.net, ki je glavni medijski partner projekta.