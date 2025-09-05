12. etapa – Etapa DANA: od Vogla do Črne prsti, z glavo, nogami in dobrimi ljudmi

Po včerajšnjem nekoliko lažjem dnevu in čudovitem presenečenju ekipe DANA sem vstal zjutraj poln energije in mirne, pozitivne naravnanosti. Vreme je obetalo, glava je bila jasna — le stopalo je še bolelo in prvih nekaj minut je rezalo v korak. A ko se je telo ogrelo, je steklo: v primerjavi z divjimi odseki Julijcev je bila današnja sled ena sama "avtocesta". Velik del poti sem preprosto tekel.

“Avtocesta” proti Planini Razor

Naslednja možnost za dopolnitev hrane in pijače po markacijah: šele po 7 urah in pol.

Dejanski čas do Koče na Planini Razor? 3:50. Glede na poškodbo stopala — nor ritem. Tam sem si privoščil eno uro pravega reset-a: hrana, počitek, globok izdih. Oskrbnica je bila izjemno prijazna; ko je slišala za projekt, me je počastila s kavo in sladico. Spet tisti majhni čudeži na poti.

• Razdalja: 47,3 km



• Čas gibanja: 11 h 02 min



• Povp. hitrost: 4,3 km/h



• Vzpon: 2.180 m



• Spust: 3.490 m



• Najvišja točka: 2.110 m



• Najnižja točka: 850 m



• Posebni dosežek: Razor v 3:50 (markacijski čas ~7:30)

Greben: Vogel – Rodica – Črna prst

Z novim zagonom sem odhitel na Vogel, nato na Rodico in proti Črni prsti. Razgledi so se odpirali kot kino brez stropa — globina Bohinja, razgibani grebeni, mehka popoldanska svetloba. Telo je šlo, glava je pela. V zadnjem trenutku sem sklenil, da podaljšam še čez prvotni cilj.

Foto: Žiga Papež

Ko oprema odpove: palica, senzor, črpalka

Najprej je klecnila palica — druga na tem podvigu. Ni se “zlomila”; material je dobesedno preperel in odpadel. Na Planini Razor sem jo na hitro “zlepil” in upal, da zdrži.

Potem pa še večji izziv: umrl je CGM senzor. Zadnje štiri ure brez kontinuiranega vpogleda v sladkor. Dvakrat sem meril iz krvi, a brez trenda je odločanje o tempu in vnosu energije nehvaležno. Menjava senzorja na razmočeno, prešvicano kožo? Ne drži, nehigiensko — nima smisla.

Foto: Žiga Papež

Čez petnajst minut je inzulinska črpalka vrgla napako. Previti inzulin in resetirati nastavitve visoko v hribih ni ravno prizor, ki si ga želiš. A šlo je. Ritem, dihanje, fokus — naprej.

Če želite, da vaši koraki štejejo skupaj z mojimi, lahko prispevate tukaj. Hvala, ker verjamete v ljudi. In v korake, ki štejejo dvojno.

Bonus kilometri do Petrovega Brda

Spustov je bilo ogromno; kolena niso navdušena nad takimi številkami, a občutek je držal. Etapo sem raztegnil do Petrovega Brda — približno tretjina 13. etape vnaprej. Zadovoljstvo na koncu dneva je bilo čisto.

Foto: Žiga Papež

Ljudje dneva: topla srčnost na Črni prsti

Na Koči na Črni prsti sem oskrbnikoma predstavil zgodbo. Nekaj sta že vedela in bila res vesela, da sem se oglasil. Kava in sladica na račun hiše, nato pa še donacija 50 €. Malo smo imeli vsi solzne oči. Ta toplina ti vrne vero, da je svet res dober.

Foto: Žiga Papež

Hvala, DANA

To je bila etapa DANA. Po včerajšnji energiji ekipe, vodi, izotoniku in besedi podpore sem danes nosil tudi njihov dih na hrbtu. Včasih te v vetru greje prav to — ljudje, ki dihajo s tabo.

Foto: Žiga Papež ​​​​​​​

Zaključek

Dan, ko je šlo vse: noge, glava in — kljub tehničnim izpadom — srce.

Upam, da z kilometri nisem pretiraval. Telo za zdaj posluša.

Jutri pa: gas — akcija naprej.

