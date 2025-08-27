Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Žiga Papež

Sreda,
27. 8. 2025,
20.38

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Slovenska planinska pot Sladka slovenska transverzala Sladka slovenska transverzala Žiga Papež

Sreda, 27. 8. 2025, 20.38

53 minut

Sladka slovenska transverzala, četrti dan

Vročina, zaprte koče in pol litra vode – od Ojstirce do Skute na hlapih

Avtor:
Žiga Papež

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Žiga Papež, četrti dan | Grintovec ostane za jutri – spočit, napit, s polnimi stekleničkami in v spremstvu Marka Krajnca. | Foto Žiga Papež

Grintovec ostane za jutri – spočit, napit, s polnimi stekleničkami in v spremstvu Marka Krajnca.

Foto: Žiga Papež

Budilka 5.45, tri jajca za zajtrk in ob 6.30 že na poti. Na meniju: Ojstrica → Brana → (kratek rob čez mejo) → Kranjska koča na Ledinah → Koroška Rinka → Skuta → Cojzova koča na Kokrskem sedlu. Zaključek? Dan, ki je preveril vse: glavo, noge in sladkor.

Jutro, ki je letelo

Vzpon na Ojstrico je stekel, po grebenu čez Brano do Kamniškega sedla pa še hitreje. Na sedlu kava in nejevera oskrbnikov nad tempom – tudi meni je šlo vse kot po maslu. Prvič sem čisto od blizu srečal tri kozoroge; kratek trenutek miru pred vročinskim kladivom popoldneva.

Preobrat dneva: zaprte Ledine, brez kosila, brez vode

Spust na Okrešelj in naprej proti Kranjski koči na Ledinah. Tam sem načrtoval kosilo, dopolnitev zalog in večjo dozo tekočine pred zahtevnim delom na Koroško Rinko. A presenečenje: koča je bila zaprta.

Prvič sem čisto od blizu srečal tri kozoroge. | Foto: Žiga Papež Prvič sem čisto od blizu srečal tri kozoroge. Foto: Žiga Papež To je pomenilo dvoje: brez kosila (zelo težko za uravnavanje diabetesa in energije) in skoraj prazne stekleničke v najbolj vročem delu dneva. Glava je začela boleti, želodec protestirati, telesu je zmanjkovalo sape. Na srečo sem srečal gorskega reševalca, ki mi je dal pol litra vode – majhna plastenka, velik rešilec.

Koroška Rinka še gre, Skuta "na hlapih"

Ferata na Koroško Rinko je šla zbrano in tehnično. A ko se je teren obrnil proti Skuti (2532 m), je prišel zid: vsakih 50 metrov postanek, roke so odpovedale, nad dva tisoč metrov sem šel dobesedno na hlapih. Vrh je padel, a drago.

Več fotografij četrtega dne Žigovega podviga si poglejte v spodnji galeriji. 

Fotogalerija
1
 / 18

Zakaj ne tudi Grintovec?

Načrt je bil s Skute potegniti še na Grintovec, da bi si jutri olajšal dan. A kombinacija zaprte koče (brez kosila), praznih bidonov, vročine, bolečih kolen in počasnega napredovanja je potegnila ročno zavoro. Dvajset minut pred Cojzovo sem sedel v travo, vrgel palice iz rok in gledal v prazno: ena ura gor v meglo ali spust v svetlobo koče? Izbral sem varnost.

Če želite, da vaši koraki štejejo skupaj z mojimi, lahko prispevate tukaj. Hvala, ker verjamete v ljudi. In v korake, ki štejejo dvojno.

Grintovec ostane za jutri – spočit, napit, s polnimi stekleničkami in v spremstvu Marka Krajnca.

Polom: 20 minut pred Cojzovo

Spust proti Cojzovi koči je razgalil utrujenost. Takrat sta me na noge postavila misel na jutrišnji ključni cilj – Jezersko Kočno – in dejstvo, da me bo na težkem odseku spremljal markacist Marko Krajnc (hvala, Janja, za povezavo!).

V koči so me rešili ljudje: oskrbnik mi je ponudil posteljo in obrok, čeprav je bilo vsega že malo. Iskrena hvala – danes je to pomenilo ogromno.

V koči so me rešili ljudje. | Foto: Žiga Papež V koči so me rešili ljudje. Foto: Žiga Papež

Statistika dneva

- Čas na poti: 11 h 19 min

- Razdalja: 26,2 km

- Vzpon: 2.780 m

- Spust: 2.870 m

- Najvišja točka: 2.560 m

- Najnižja točka: 1.480 m

- Povp. hitrost: 2,3 km/h

Misel za konec

Vročina, zaprte koče in brez kosila – kombinacija, ki je danes konkretno otežila vodenje sladkorja in upravljanje z energijo. A glava ostaja mirna. Jutri sledi Jezerska Kočna; vreme ni idealno, a zaupanja je več – tudi zaradi ljudi, ki držijo skupaj, ko je najtežje.

Celoten podvig bo Žiga Papež dokumentiral v obliki dnevnih vlogov, fotografij, zapisov in intervjujev. Zgodbe s poti, uspehe, krize, sladke prigrizke, dehidracijo, smeh in trmo – vse to bo ekskluzivno spremljal in objavljal Siol.net, glavni medijski partner projekta.
Žiga Papež, 3. dan
Novice Žulj, počena palica, aktivni podor, logistika v Robanovem kotu in dolg vzpon po jeklenicah #video
Žiga Papež
Novice Od Kop do vulkanskega grebena – 52 kilometrov, srečanja, kriza in zmagovalni trak #video
Žiga Papež, Sladka transverzala, 1.dan
Novice Iz Maribora v srce Pohorja – divjina, ritmi koraka in prvih 50 kilometrov
Žiga Papež
Novice Maribor: družina ga je na podvig življenja pospremila s solzami v očeh
Slovenska planinska pot Sladka slovenska transverzala Sladka slovenska transverzala Žiga Papež
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.