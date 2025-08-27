Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Žiga Papež

Sreda,
27. 8. 2025,
9.29

dobrodelna akcija pohodništvo Žiga Papež

Sreda, 27. 8. 2025, 9.29

5 minut

Sladka slovenska transverzala, tretji dan

Žulj, počena palica, aktivni podor, logistika v Robanovem kotu in dolg vzpon po zajlah

Žiga Papež

Tretji dan Sladke transverzale je bil eden tistih, ko ni dovolj samo kondicija – potrebna sta mirna glava in trma. Začel se je lepo, končal pa pozno, na planini Korošica, z zadnjo prosto posteljo in telefonom brez življenja.

Sladka tranzversala, tretji dan | Foto: Žiga Papež Foto: Žiga Papež

Jutro z dobro energijo

Prvi kilometri v družbi. | Foto: Žiga Papež Prvi kilometri v družbi. Foto: Žiga Papež Ob zajtrku me je čakala Janja, lokalna gorska tekačica in medicinska sestra iz diabetološke ambulante. Srečala sva se prvič, a je odlično poznala teren. Besede podpore in lahkoten tempo sta poskrbela, da sva do Raduhe (2.062 m) hitro nabrala prve kilometre.

Prvi zaplet: žulj in počena palica

Bili so zapleti na poti, a vreme je bilo čudovito. | Foto: Žiga Papež Bili so zapleti na poti, a vreme je bilo čudovito. Foto: Žiga Papež Ko so kilometri naraščali, je prišel prvi resnejši žulj. Nekaj kasneje je počila palica. Pri koči sem jo na hitro “oživil” s trakom, samo toliko, da sva lahko nadaljevala.

Aktivni podor: 10 sekund razlike

Sreča v nesreči: podor le 20 metrov pred nama. | Foto: Žiga Papež Sreča v nesreči: podor le 20 metrov pred nama. Foto: Žiga Papež Na spustu z Raduhe sva najprej opazila tablo “Aktivni podor”. Ponavadi to vzameš na znanje in greš naprej – tokrat pa se je hrib oglasil. Zaslišiva pok, za trenutek obstaneva … in dve skali velikosti človeške glave zagrmita čez pot kakšnih 20 metrov pred nama. Čista sreča v nesreči – če bi bila le 10 sekund hitrejša, bi bilo zelo grdo. Previdnost v gorah ima razlog.

Če želite, da vaši koraki štejejo skupaj z mojimi, lahko prispevate tukajHvala, ker verjamete v ljudi. In v korake, ki štejejo dvojno.

Robanov kot: prva logistična “menjava”

Na poti sem dobil novo opremo. | Foto: Žiga Papež Na poti sem dobil novo opremo. Foto: Žiga Papež Do Robanovega kota – ledeniško izdolbene doline pod Ojstrico – sva prišla zbrano. Tu se nama je pridružila Erika z mojim prvim paketom. Menjava opreme je bila nujna:

  • zamenjal sem palice,
  • vzel čelado (samovarovalni komplet sem izpustil – želel sem ostati čim lažji in gibljiv),
  • obul trše planinske čevlje za varnejše plezalne odseke in melišča.

Erika je opazila, da žulj ne bo počakal – sterilno ga je predrla in povila, jaz pa sem dobil še topel domač obrok. Energija je stekla nazaj.

Težka popoldanska ura: zajle proti Korošici

Popoldne je bilo naporno. | Foto: Žiga Papež Popoldne je bilo naporno. Foto: Žiga Papež Iz doline je sledilo še 4+ ure strmega sveta, veliko jeklenic in zahtevnih prečk. V takem terenu žulj vsaj ne “žaga” pri vsakem koraku; roke prevzamejo del bremena in glava dela svojo – korak, dih, oprimek, ponovi.

Korošica ob mraku – brez signala, brez polnilca

Na Korošici tik pred mrakom in z omejeno ponudbo hrane. | Foto: Žiga Papež Na Korošici tik pred mrakom in z omejeno ponudbo hrane. Foto: Žiga Papež Na Korošico sem prišel tik pred sončnim zahodom. Kot veste, je Dom na Korošici leta 2017 pogorel; danes je tam le zasilna ureditev. Dobil sem zadnjo posteljo. Hrane ni bilo več – našel sem pršut in sir, elektrike in signala praktično nič, telefon pa navlažen in neodziven. Kratka “prha” z vlažno krpo, razteg in spat.

Pošten, surov gorski dan.

Statistika dneva

  • 🕒 Skupni čas: 12 h 34 min (bruto)
  • 📏 Razdalja: 41,2 km
  • ⛰️ Vzpon: 2.770 m
  • ⬇️ Spust: 2.360 m
  • 🧭 Najvišja točka: ~2.020 m
  • 🧭 Najnižja točka: ~630 m

Hvala, ekipa

Janja – hvala za jutranji “pogon”. Erika – za logistiko, obrok in “servis stopal”. In hvala 4Endurance za podporo na etapi, ki je dala vedeti, da bo v visokogorju vsak gram in vsak detajl pomemben.

Jutri me čaka čisto drugačen ritem, a z eno jasno mislijo: naprej gre – korak za korakom.

Celoten podvig bo Žiga Papež dokumentiral v obliki dnevnih vlogov, fotografij, zapisov in intervjujev. Zgodbe s poti, uspehe, krize, sladke prigrizke, dehidracijo, smeh in trmo – vse to bo ekskluzivno spremljal in objavljal Siol.net, glavni medijski partner projekta.
