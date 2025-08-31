Etapa Dexcom - "Pet ur do Triglava in presenečenje, ki mi je dalo krila"

Najlepše stvari na poti se zgodijo, ko jih najmanj pričakuješ. Po včerajšnjem toplem večeru z domačimi in prijatelji sem zaspal mirno kot otrok - danes pa sem se zbudil pripravljen, da osvojim najvišji vrh Slovenije. In kakšen dan je bil!

Jutranji pospešek: Mojstrana → Vrata

Prvih 10 do 11 kilometrov ravnine iz Mojstrane do Aljaževega doma v Vratih je šlo dobesedno v šprintu. Noge so bile lahke, glava jasna - tempo je kar tekel.

Pri Aljaževem domu me je že čakala ekipa Deuter, partner te odprave, z nenapovedanim mini intervjujem. Bistra vprašanja, iskreni odgovori, prava energija. Hvala, Deuter - super ste me "našponali" za vzpon!

V prestavi "turbo": Vrata → Staničev dom → Kredarica

Potem sem pritisnil. Proti Staničevemu domu, nov žig, naprej proti Kredarici - in od Mojstrane do vrha Triglava sem z vsemi postanki potreboval pet ur. Pet ur do očaka! Telo je delalo, glava je bila žejna razgledov, srce pa … srce je dobilo nekaj, česar ne pozabiš.

Foto: Žiga Papež

Presenečenje dneva: objemi s Kredarice

Na Kredarici - tik preden sem odtisnil žig - skoraj zgrešimo drug drugega, a se ujamemo: oči Sandi in sovaščana Tone in Zdenka iz Rateža!

Foto: Žiga Papež

Ta trenutek mi je prilepil krila. Čustva so pritisnila na plin - proti vrhu sem dobesedno poletel. Na grebenu sem večkrat potočil solze sreče. Zaradi takih trenutkov obstaja Sladka transverzala.

Sprememba načrta: lov za lepoto, ne za bližnjico

Načrt je bil spust proti Koči na Doliču, a vreme za jutri je še obetalo, zato sem zavil na lepšo, zahtevnejšo označeno pot, ki pa se je izkazala za presneto hvaležno. Vsak korak je bil kino: Severna triglavska stena, dol proti Trenti, Alpe kot na dlani. Nič pretirano težko - ravno prav drzen in noro uživaški prehod.

Če želite, da vaši koraki štejejo skupaj z mojimi, lahko prispevate tukaj . Hvala, ker verjamete v ljudi. In v korake, ki štejejo dvojno.

Čez Bovški Gamsovec na Kriške pode

Linija dneva: Bovški Gamsovec in nato prehod na drugo stran do Kriških podov. Razgledi, ki bi jih najraje pospravil v žep za slabe dni. Tukaj sem zaključil etapo - poln vtisov, a z jasnim fokusom: hitro spat. Jutri me čaka nov "filmski" dan.

Ob 5:00: zgodnja budnica, dolga grebenska zgodba

Ob 5:00 štart - ob meni bo Tomaž, izkušen planinec in vrhunski varovalec na skali. Načrt je ambiciozen grebenski dan z vrhovi, kjer bo treba paziti na korak in ritem. Vreme se zna kisati, zato bo zgodnji štart ključ do varnosti in uspeha. Gremo!

Hvala, ekipa in partnerji!

Posebna zahvala Dexcom Slovenija, podporniku današnje etape - danes ste bili z menoj na vsakem koraku. In seveda hvala Deuter za presenečenje v Vratih in super vprašanja. Takšni trenutki delajo projekt živ.

Hvala tudi planinskemu društvu Radovljica za brezplačen polpenzion na Kriških podih.

Statistika dneva (31. avgust 2025, Kranjska Gora)

- Čas hoje: 10 h 05 min

- Razdalja: 30,7 km

- Povprečna hitrost: 3,0 km/h

- Skupni vzpon: 2.970 m

- Ključni mejniki: Mojstrana → Aljažev dom → Staničev dom → Kredarica → Triglav → Bovški Gamsovec → Kriški pode

Ko se na vrhu dotakneš pločevine in v očeh zabliskne sreča, razumeš, zakaj se greš vse to. To je smisel - ljudje, pot in srce, ki bije za nekaj več. Nadaljujemo!

Celoten podvig bo Žiga Papež dokumentiral v obliki dnevnih vlogov, fotografij, zapisov in intervjujev. Zgodbe s poti, uspehe, krize, sladke prigrizke, dehidracijo, smeh in trmo – vse to bo ekskluzivno spremljal in objavljal Siol.net, ki je glavni medijski partner projekta.