Nedelja, 31. 8. 2025, 22.27
59 minut
Sladka slovenska transverzala, osmi dan
Etapa Dexcom - "Pet ur do Triglava in presenečenje, ki mi je dalo krila"
Najlepše stvari na poti se zgodijo, ko jih najmanj pričakuješ. Po včerajšnjem toplem večeru z domačimi in prijatelji sem zaspal mirno kot otrok - danes pa sem se zbudil pripravljen, da osvojim najvišji vrh Slovenije. In kakšen dan je bil!
Jutranji pospešek: Mojstrana → Vrata
Prvih 10 do 11 kilometrov ravnine iz Mojstrane do Aljaževega doma v Vratih je šlo dobesedno v šprintu. Noge so bile lahke, glava jasna - tempo je kar tekel.
Pri Aljaževem domu me je že čakala ekipa Deuter, partner te odprave, z nenapovedanim mini intervjujem. Bistra vprašanja, iskreni odgovori, prava energija. Hvala, Deuter - super ste me "našponali" za vzpon!
V prestavi "turbo": Vrata → Staničev dom → Kredarica
Potem sem pritisnil. Proti Staničevemu domu, nov žig, naprej proti Kredarici - in od Mojstrane do vrha Triglava sem z vsemi postanki potreboval pet ur. Pet ur do očaka! Telo je delalo, glava je bila žejna razgledov, srce pa … srce je dobilo nekaj, česar ne pozabiš.
Presenečenje dneva: objemi s Kredarice
Na Kredarici - tik preden sem odtisnil žig - skoraj zgrešimo drug drugega, a se ujamemo: oči Sandi in sovaščana Tone in Zdenka iz Rateža!
Ta trenutek mi je prilepil krila. Čustva so pritisnila na plin - proti vrhu sem dobesedno poletel. Na grebenu sem večkrat potočil solze sreče. Zaradi takih trenutkov obstaja Sladka transverzala.
Sprememba načrta: lov za lepoto, ne za bližnjico
Načrt je bil spust proti Koči na Doliču, a vreme za jutri je še obetalo, zato sem zavil na lepšo, zahtevnejšo označeno pot, ki pa se je izkazala za presneto hvaležno. Vsak korak je bil kino: Severna triglavska stena, dol proti Trenti, Alpe kot na dlani. Nič pretirano težko - ravno prav drzen in noro uživaški prehod.
Čez Bovški Gamsovec na Kriške pode
Linija dneva: Bovški Gamsovec in nato prehod na drugo stran do Kriških podov. Razgledi, ki bi jih najraje pospravil v žep za slabe dni. Tukaj sem zaključil etapo - poln vtisov, a z jasnim fokusom: hitro spat. Jutri me čaka nov "filmski" dan.
Ob 5:00: zgodnja budnica, dolga grebenska zgodba
Ob 5:00 štart - ob meni bo Tomaž, izkušen planinec in vrhunski varovalec na skali. Načrt je ambiciozen grebenski dan z vrhovi, kjer bo treba paziti na korak in ritem. Vreme se zna kisati, zato bo zgodnji štart ključ do varnosti in uspeha. Gremo!
Hvala, ekipa in partnerji!
Posebna zahvala Dexcom Slovenija, podporniku današnje etape - danes ste bili z menoj na vsakem koraku. In seveda hvala Deuter za presenečenje v Vratih in super vprašanja. Takšni trenutki delajo projekt živ.
Hvala tudi planinskemu društvu Radovljica za brezplačen polpenzion na Kriških podih.
- Čas hoje: 10 h 05 min
- Razdalja: 30,7 km
- Povprečna hitrost: 3,0 km/h
- Skupni vzpon: 2.970 m
- Ključni mejniki: Mojstrana → Aljažev dom → Staničev dom → Kredarica → Triglav → Bovški Gamsovec → Kriški pode
Ko se na vrhu dotakneš pločevine in v očeh zabliskne sreča, razumeš, zakaj se greš vse to. To je smisel - ljudje, pot in srce, ki bije za nekaj več. Nadaljujemo!