''Rezultatov od otrok ne pričakuje šola, ampak starši'' #video

Med slovenskimi otroki in mladostniki v zadnjih letih opažajo porast anksioznih motenj. Porast opažajo predvsem pri dekletih in starejših mladostnikih, precej pa so povezane ravno s šolskim sistemom in potrebo po dokazovanju.

''Najbolj ključno je to, kar dobimo že kot otroci in kako se znamo odzvati v stresnih položajih,'' je o pomembni vlogi začetne vključenosti otroka v družbo povedala psihoterapevtka Veronika Podgoršek.

''Starši že sami nosimo ponotranjene reči in vprašanje je, kakšno držo imamo do otrok,'' je pojasnila. ''Gre za ločevanje od okolja, ki mu je poznano, v okolje vrtca in šole, ki ga ne pozna,'' je dodala Podgorškova.

''Starši morajo začeti pri sebi,'' opozarja Veronika Podgoršek. Foto: Maruša Rožič

Na dobro duševno zdravje otrok in mladostnikov pomembno vplivajo predvsem toplo in spodbudno družinsko okolje ter podporni in ljubeči starši. ''Včasih si starši želijo za otroka, da bi bil nekaj, kar je pravzaprav naša potreba,'' je povedala Veronika Podgoršek. ''Začeti moramo pri sebi,'' je njen nasvet staršem.

''Otrok je vreden toliko, kolikor je vreden njegov uspeh''

Šole so precej izpostavljene standardizaciji in učni uspeh določa vrednost učencev in učenk pa tudi študentov in študentk. Psihologinja Metka Mencin Čeplak je dejala, da je otrok vreden toliko, kolikor je vreden njegov uspeh, po tem pa se meri tudi vrednost njegovih staršev.

Mencin Čeplakova pravi, da se vrednost otroka pogosto enači z vrednostjo rezultatov. Foto: Bor Slana

Otroci niso obremenjeni le s šolskimi obveznostmi, temveč tudi z obšolskimi dejavnostmi, nekateri otroci jih imajo namreč preveč. Otrokom starši ne privzgojijo delovnih navad, potem pa od njih pričakujejo nadpovprečne uspehe, kar vodi tudi do tesnobe in depresije.

''Starši nimajo kaj delati za mizo''

Specialni pedagog Marko Juhant je poudaril, da je pomembno, da se otroci ob koncu tedna odpočijejo od vrveža. ''Starši so tisti, ki ustvarjajo težave in pričakujejo od otrok rezultate,'' je bil kritičen Juhant. ''Starši nimajo kaj delati za mizo, nalogo mora otrok delati sam,'' je povedal Juhant.

''Starši niso strokovnjaki, ampak samo svetovalci. Če otrok ne zna narediti domače naloge, ga naj usmerijo v delovni zvezek, učbenik,'' je kritičen Juhant. Foto: Matej Povše