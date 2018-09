''Starši si težko privoščijo bolniški dopust za otroka'' #video

Vrtci in šole že ob začetku šolskega leta poskrbijo za preventivne ukrepe na področju higiene in zdravja. Pomembna sta pogosto umivanje rok in zračenje prostorov, vsako leto pa učitelji opozarjajo tudi starše, naj v šolo ne vozijo bolnih otrok.

Vzgojitelji in učitelji opozarjajo, da so aktivnosti na prostem in vitamini v življenju otrok ključnega pomena. ''Skrbimo, da prezračimo naše igralnice in gremo na prosto ne glede na vreme, imamo zdrave malice, mislim, da s tem veliko pripomoremo k zdravju otrok,'' je dejala Barbara Pečkaj, vzgojiteljica v vrtcu Vrhnika.

Če že otroci upoštevajo higienska pravila v razredu, pa je težava z otroki, ki k pouku hodijo bolni. ''Morate razumeti, da si nekateri starši ne morejo privoščiti bolniškega dopusta za otroka in ga zato pripeljejo. Težko je reči, da so to odgovorni ali neodgovorni starši, saj jih razmere prisilijo v to,'' je povedal Aleš Žitnik, ravnatelj Osnovne šole Franceta Prešerna v Kranju.

''Ne hitite z vračanjem v šolo, vse šolske obveznosti se lahko že nadoknadijo,'' je povedal pediater Damir Dabranin. ''Tudi pretirana higiena ni dobra, saj se z bakterijami dobro razvija tudi naš imunski sistem,'' je še dodal.