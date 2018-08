To so novosti, ki jih prinaša novo šolsko leto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več gibanja, dva tuja jezika za najstarejše učence in angleščina za prvošolčke ter enotna ureditev delovnega časa za učitelje v osnovnih in srednjih šolah je le nekaj novosti, ki jih prinaša novo šolsko leto. To se bo letos začelo v ponedeljek, 3. septembra.

Pred učenci in dijaki je še dva tedna poletnih počitnic, preden bodo septembra spet sedli v šolske klopi. Prihajajoče šolsko leto prinaša kar nekaj novosti tako za osnovnošolce kot srednješolce, pa tudi za njihove učitelje oziroma profesorje.

Obvezen prvi tuji jezik že v prvem razredu, v sedmem še drugi

Z novim šolskim letom bodo na predvidoma 175 osnovnih šolah poskusno učenkam in učencem v okviru razširjenega programa omogočili dodatne ure gibanja.

Na 20 šolah pa bodo poskusno vrnili obvezno učenje dveh tujih jezikov v zadnji triadi devetletke ter obvezno učenje prvega jezika za prvošolčke.

"Osnovni namen poskusa je preveriti različne izvedbene modele prenovljenega koncepta razširjenega programa," navajajo na ministrstvu za izobraževanje. 20 šol bo poskus izvajalo v celoti, 155 pa le enega od predvidenih sklopov, ki vključuje predvsem dejavnosti s področja gibanja in zdravja.

Z dodatnim obveznim jezikom se bo prvošolcem in sedmošolcem na izbranih šolah število šolskih ur tedensko povečalo za dve uri. Sicer na ministrstvu poudarjajo, da se bodo učenci v razširjeni program še naprej vključevali prostovoljno.

Spremembe, ki jih novo leto prinaša učiteljem

Prihajajoče šolsko leto prinaša novosti tudi za učitelje, saj bo začela veljati enotna ureditev delovnega časa za učitelje na osnovnih in srednjih šolah. Področje je bilo doslej precej neurejeno in po različnih šolah različno urejeno, od zdaj pa bodo vse šole delovni čas in naloge evidentirale enako.

Zdaj je jasno določeno, da je delovni čas učiteljev neenakomerno razporejen in da v času trajanja pouka opravijo več kot 40-urno tedensko obveznost, v preostalem obdobju pa manjšo. To pomeni, da bodo v 38 tednih pouka morali opraviti 33 ur pouka in drugega dela, povezanega s poukom, od tega bodo lahko največ deset ur opravili zunaj šole.

Od 150 do 180 ur letno pa bodo učitelji namenili sodelovanju s starši in v strokovnih organih šole ter izobraževanju.

Spremembe prinašajo več dela tudi ravnateljem, ki bodo v začetku leta morali določiti točni letni razpored delovnega časa za vse zaposlene in z vsakim učiteljem individualni letni načrt.

Novi poklicni programi na srednjih šolah

Novosti se obetajo tudi na nekaterih srednjih šolah. Ponekod uvajajo nove izobraževalne programe: farmacevtski tehnik na Šolskem centru Ravne na Koroškem, veterinarski tehnik na Šolskem centru Šentjur, elektrikar na Gimnaziji, elektro in pomorski šoli Piran, mehatronik operater na Srednji tehniški šoli Koper, športni oddelek na Gimnaziji Brežice ter ustvarjalec modnih oblačil na Šolskem centru Celje.

Splošne gimnazije pa se bodo od zdaj lahko odločile za vključitev interdisciplinarnih tematskih sklopov, s čimer želijo dijakom omogočiti poglobitev znanja pri posameznih predmetih in razvoj kompleksnih znanj.