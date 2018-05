Zaradi oglaševanj hitre prehrane otroci zaužijejo več kalorij

Medijske vsebine naj bi s svojimi oglasi spodbujale otroke in mladoletnike k nezdravemu prehranjevanju in uživanju visoko kalorične hrane. Medijske zvezde naj bi s svojimi videovsebinami na portalu YouTube in drugih socialnih omrežjih spodbujale k uživanju nezdravih obrokov, je raziskala nova evropska študija. Rezultati so pokazali na povezavo med prikazom vsebin z nezdravo prehrano in višjo vrednostjo uživanja teh med otroki.

Študija je zaobjela vzorec otrok, ki so v svojem prostem času gledali videovsebine na YouTubu, ki so vsebovale prizore z nezdravimi prigrizki in promocijo sladkorja. Otroci naj bi po ogledu vsebin zaužili do 26 odstotkov kalorij več kot tisti, ki tovrstnih vsebin, ki promovirajo hitre obroke, niso gledali, poroča britanski BBC.

Medijske vsebine otroke vodijo k večjemu uživanju sladkorja

Študija je bila predstavljena tudi na Evropskem kongresu o debelosti, saj je proučevala vpliv socialnih vsebin na posledice prehranjevanja otrok. Rezultati opozarjajo k večji zamejitvi medijskih vsebin, ki s svojimi oglasi škodijo zdravju otrok in mladoletnih.

V raziskavi so vključili prispevke dveh zvezdnikov. Zoella ima na Instagramu že več kot 10,9 milijona sledilcev in je zaslovela zaradi svojih lepotnih in modnih YouTube vlogov. Alfie Deyes je prav tako s 4,6 milijona sledilcev oboževan zvezdnik in je poleg svojih znanih YouTube vlogov tudi pisatelj z več izdanimi knjigami.

Otroci se poistovetijo z zvezdniki tudi pri prehranjevanju

Raziskava je vključila 176 otrok in jih razdelila v skupine. Prvi skupini otrok so predstavili medijske vsebine s prikazom hitre prehrane in njihovo promocijo zvezdnikov. Drugim otrokom se takšne vsebine niso pokazale.

Otroci so si po ogledu izbrali, katere od prikazanih jedi bi izbrali za svoj obrok. Tisti, ki so pred tem izborom videli vsebine s hitro prehrano in sladkarijami, so v večini izbrali ravno te in tako večjo kalorijsko vrednost. Tisti otroci, ki slik niso videli pred procesom izbiranja, so izbrali bolj zdrave obroke in posledično manj kalorij.

Emma Boyland, zdravnica in podpornica raziskave z Univerze v Liverpoolu, je komentirala, da so rezultati pokazali tudi to, kako se otroci poistovetijo z znanimi osebnostmi in njihove vsebine sprejmejo za svoje.

''Otroci ne razumejo, da so zvezdniki za takšne promocije plačani''

Opozarjajo na to, da je potrebna še večja zaščita otrok pred nekaterimi medijskimi vsebinami, saj otroci zaradi svoje nedoraslosti še ne morejo presoditi, kaj spada v njihovo življenje in kaj ne, kaj je za njih dobro in kaj škodljivo. Z vsebinami se poistovetijo in ne ločijo razlike med oglasi in golo vsebino.

Najbolj so izpostavljeni ravno ob gledanju videovsebin in televizije, saj se oglaševanja na teh medijih vrtijo drugo za drugim, potrebna je večja stopnja sprejemanja posledic oglaševalskih kampanj. ''Otroci ne razumejo, da so zvezdniki plačani, da promovirajo določene izdelke,'' še poudarja Boylandova.