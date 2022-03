Na koga lahko računajo Rusi? #video

O ukrajinski vojni teče beseda tudi na dvodnevnem vrhu Evropske unije, kjer prvič sodeluje ameriški predsednik Joe Biden. Novinarji Planet TV so pri slovenskih obramboslovcih preverili, kakšno je odzivanje zahodnih varnostnih struktur Unije in NATA, ali je res, da so sankcije edino, kar sploh imamo, kako je vojna spremenila odnose med velikimi silami in na čigavo pomoč lahko zares računa Vladimir Putin.