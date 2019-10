Letalska enota policije: februarja prizemljeni, danes optimistični

Po preverjanju stanja v helikopterski enoti Slovenske vojske (SV), kjer smo opozorili na zadnje letalske incidente, smo preverili še stanje v letalski enoti policije (LPE). Ta namreč v floti šestih helikopterjev v začetku leta ni imela niti enega delujočega helikopterja. Stanje danes je veliko bolj optimistično in delo pilotov je bolj varno, poleti pa so bili zaradi več razpoložljivih helikopterjev dežurni tudi namesto SV. V tem tednu naj bi prispel novi težko pričakovani helikopter, s katerim bo delo še bolj varno.

Pred tednom dni smo pisali o tem, koliko helikopterjev ima na razpolago Slovenska vojska (SV), in o zadnjih incidentih, ki so se zgodili v krajšem času. Ker naj bi, po neuradnih, a zanesljivih informacijah, trenutno SV za vse naloge uporabljala le tri helikopterje od dvanajstih, nas je zanimalo, kakšno je stanje v letalski policijski enoti (LPE).

Na razpisu za pet delovnih mest policijskih pilotov so sprejeli le enega kandidata. Foto: Matej Leskovšek Od konca januarja so bili nekaj časa prizemljeni prav vsi helikopterji slovenske policije. Stanje v policijski letalski enoti je bilo res slabo, prišlo je celo tako daleč, da so piloti odklanjali polete in zaradi težav z organizacijo niso mogli več zaupati delu mehanikov.

Da bi se stanje izboljšalo, naj bi tedaj nekateri piloti razmišljali celo o tem, da bi s seboj na nalogo vsakič vzeli tudi odgovornega mehanika.

Dvajset pilotov lahko trenutno dela s tremi plovnimi helikopterji

V letalski enoti policije je trenutno 20 pilotov. Dva sta na dolgotrajnem bolniškem dopustu, eden pa je še na začetku šolanja za pilota. Bil je edini, ki je bil sprejet na razpisu za pet prostih delovnih mest pilota, so pojasnili na policiji.

Trenutno razpolagajo s šestimi helikopterji, najstarejši je iz leta 1980, najnovejši pa je bil izdelan leta 2007. Plovni so trije helikopterji z oznakami AB412 (tega bodo kmalu prodali), A109 in AB206, trije helikopterji pa so trenutno neplovni:

AB212 je v vzdrževanju, policija čaka na dobavo rezervnih delov, nato ga bodo prodali,

EC135 čaka na obnovo motorjev, ki so trenutno na pregledu v Nemčiji in bodo tam do konca oktobra,

AB206 pa čaka na rezervne dele.

Foto: policija

Naj spomnimo, da nam SV ni želela oziroma ni mogla razkriti, koliko od njihovih 12 helikopterjev je trenutno plovnih ter zakaj niso vsi. Po neuradnih, a zanesljivih informacijah pa smo izvedeli, da naj bi leteli le s tremi.

Čeprav so bili policisti še v začetku leta brez helikopterja, so v poletnih mesecih že aktivno sodelovali pri reševanju v gorah in nudenju helikopterske nujne medicinske pomoči. Iz odgovora policije je razvidno, da so zaradi razpoložljivosti helikopterjev dežurali tudi, ko pri SV to ni bilo mogoče, čeprav je v floti vojske natanko enkrat več plovil.

"V poletnih mesecih si s Slovensko vojsko (SV) razdelimo termine za dežurstvo za potrebe reševanja v gorah v skladu s kadrovskimi in tehničnimi zmožnostmi. V dogovoru med letalsko policijsko enoto in SV pa se v primeru nerazpoložljivega helikopterja enega ali drugega uporabi helikopter drugega, zato smo letos dežurali več dni od načrtovanega," so nam pojasnili na policiji.

V letu 2019 je policija opravila 51 poletov za reševanje v gorah (z Gorsko reševalno službo), štiri polete za nudenje helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) ter en let za sekundarni medicinski prevoz.

Policija: Sicer boljša situacija se lahko zaradi zastarele flote spremeni v trenutku

"V Letalski policijski enoti izvajamo ukrepe za izboljšanje stanja v skladu s Temeljnim razvojnim programom LPE 2017 – 2025. Zaposlili smo štiri tehnike letalce in enega pilota, smo v pričakovanju novega helikopterja. Situacija se res zdi boljša, vendar se z zastarelo floto lahko situacija v trenutku spremeni in ostanemo brez plovnih helikopterjev, zato je potrebna nadaljnja zamenjava flote, kot je predvideno s temeljnim razvojnim programom," še dodajajo na policiji.

Slovenska vojska je letos s helikopterji posredovala že 616-krat. Foto: Metka Prezelj

Novi helikopter bi moral prispeti konec septembra, prišel naj bi v tem tednu

Helikopter AW169, ki je bil izbran na lanskem razpisu, naj bi bil dobavljen v kratkem, rok je potekel 30. septembra 2019.

"Predstavniki policije so opravili predprevzem helikopterja, kjer so bila ugotovljena manjša odstopanja od zahtevanih specifikacij helikopterja. Proizvajalec je zagotovil, da bo pomanjkljivosti odpravil v najkrajšem možnem roku," so nam povedali pri policiji, izvedeli pa smo, da naj bi novi helikopter prevzeli v tem tednu.

Za čas od 30. septembra, ko bi morali prevzeti novi helikopter, je v pogodbi o nakupu določena tudi pogodbena kazen za zamudo pri dobavi helikopterja, in sicer znaša 0,2 odstotka od skupne pogodbene vrednosti helikopterja in usposabljanja brez DDV, vendar največ 10 odstotkov od skupne pogodbene vrednosti helikopterja brez DDV, pojasnjujejo na policiji.

To bi, ob predpostavki, da je posel vreden 14 milijonov evrov, kot navaja letalski portal Sierra5.net, znašalo 28 tisoč evrov dnevno, vendar ob tem ni upoštevano usposabljanje.

V pripravi je že investicijska dokumentacija, ki je podlaga za objavo javnega naročila drugega helikopterja. Sredstva za nakup tega drugega večnamenskega transportnega helikopterja so predvidena v proračunu za leto 2021.

Helikopter AW169 predstavlja novo generacijo helikopterjev. Foto: Leonardo Helicopters

Od šestih helikopterjev, ki jih imajo policisti, je pet različnih tipov, torej sta v floti le dva enaka. Pri novem helikopterju gre ponovno za nov tip, kar pomeni, da bo v floti sedmih plovil šest različnih. Da to močno vpliva na delo, se zavedajo tudi na policiji.

"Število različnih tipov je problematično zlasti z vidika letalske varnosti, hkrati pa je problem tudi za člane letalskih posadk, ki opravljajo tako različne tipe helikopterjev," pravijo na policiji in dodajajo, da prav zato sledijo cilju, da bi enota upravljala največ dva različna tipa helikopterjev. Samo urjenje pilota oz. tehnika za posamezni tip helikopterja traja približno dva meseca, so pojasnili.

Novega helikopterja se piloti veselijo predvsem zaradi boljše varnosti

Novi helikopter AW169 se bo uporabljal za izvajanje vseh nalog, ki jih opravlja policija, in kot pravijo, ima predvsem večje transportne zmogljivosti. Za delo z njim je bilo izšolanih osem pilotov in šest tehnikov.

"Operativno usposabljanje s strani proizvajalca bo vključevalo urjenje pilotov za izvajanje operativnih nalog ter tudi urjenje policistov za delo na vitlu in vrvi," dodajajo na policiji.

"Situacija se res zdi boljša, vendar se z zastarelo floto lahko situacija v trenutku spremeni in ostanemo brez plovnih helikopterjev, zato je potrebna nadaljnja zamenjava flote, kot je predvideno s temeljnim razvojnim programom," pravijo na policiji. Foto: Siol.net Od zadnjega nakupa helikopterja je v slovenski policiji minilo 12 let. V vsem tem času je prišlo do velikega napredka v razvoju tehnologije, zato je razlika med najnovejšim helikopterjem v floti policije z letnico 2007 in novim izredno velika. Dela z njim bodo najbolj veseli piloti, saj omogoča večjo varnost.

Helikopter AW169 predstavlja novo generacijo helikopterjev. Kot pojasnjujejo, je opremljen z najnovejšimi varnostnimi sistemi, ki olajšujejo delo članom letalske posadke, hkrati pa povečujejo letalsko varnost. Helikopter in sistemi so zasnovani v skladu z letalskimi standardi, ki danes veljajo in omogočajo varno izvajanje vseh nalog, ki jih LPE izvaja s helikopterji, so še dodali.