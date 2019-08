Pester dan v gorah: helikopter kar štirikrat priskočil na pomoč

Ekipa za helikoptersko reševanje v gorah je s policistom gorske policijske enote včeraj posredovala kar štirikrat. Med drugim so reševali tudi starša z otrokom, ki sta zašla s poti in se znašla na območju prepadnih sten.

Najprej je včeraj dopoldne na zahtevni poti z Malega Triglava proti Kredarici obnemogla mlajša planinka. Zaradi slabih vremenskih razmer je hkrati potekalo tako helikoptersko kot tudi klasično reševanje, ki so ga izvedli gorski reševalci iz Mojstrane.

Skoraj istočasno so prejeli tudi klic obnemoglega planinca na območju Krna, malo pozneje pa je bila intervencija sprožena še v Ukancu, kjer je starš z otrokom povsem zašel s poti in se znašel na območju prepadnih sten.

Popoldne pa so v dolini Zadnjice reševali še osebo, ki je skočila v tolmun.

Kot dodajajo na kranjski policijski upravi, je bilo glede na to, da je bil včeraj "samo" torek, reševanj veliko. Zato planince pozivajo k večji previdnosti in prilagajanju ture tako možnostim kot tudi poznavanju terena in pripravam. "Brez tega ne gre. Kdor gre v gore z otrokom, mora biti tura prilagojena njemu. Otrok ne izpostavljajte zahtevnemu terenu in prepadnim stenam," so še povedali.