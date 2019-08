Planinko ugriznila kača: ni vedela, da so v Sloveniji kače strupene

Ekipa za helikoptersko reševanje v gorah je s policijskim helikopterjem včeraj dvakrat posredovala v gorah, so sporočili s kranjske policijske uprave. Pri planinski koči na Doliču v Občini Bovec je kača ugriznila pohodnico. Ta je menila, da v Sloveniji ni strupenih kač, in jo je prijela v roke. Šlo je za gada, ki jo je pičil. Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Bovec, planinko pa so nato odpeljali v ljubljanski klinični center.

Če vas ugrizne kača

V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač: modra, laški gad in navadni gad. V primeru ugriza rane nikar ne režite ali strupa izsesavajte, kot so nas nekdaj učili v šolah. Rano pokrijte s sterilno gazo, imobilizirajte in za pomoč pokličite na številko 112.

Kako ravnati ob kačjem ugrizu



– Ostanite mirni, najbolje je, da se usedete v polsedeč položaj.



– Rano pokrijte s sterilno gazo in jo imobilizirajte.



– Pokličite na telefonsko številko 112 (center za obveščanje), kjer vam bodo dali nadaljnja navodila in aktivirali ustrezno reševalno službo.



– Če je mogoče in varno, kačo fotografirajte, saj bo to v primeru zapletov zdravnikom v pomoč.

Ugriz za zdravo osebo ni smrtno nevaren

Foto: Thinkstock Nobena od treh strupenih vrst za zdravo odraslo osebo ni smrtno nevarna, saj praviloma okoli mesta ugriza povzročijo le hujše otekline, a je kljub temu bolje, da ste vsaj nekaj ur pod zdravniškim nadzorom, pojasnjuje dolgoletni rejec kač Aleš Abram.

Kače so prav tako plašne živali, ki se ljudi izogibajo. Do ugriza pride običajno le takrat, ko kačo pohodimo ali pa jo kako drugače presenetimo.