V ljubljanskem kopališču našli meter in pol dolgo kačo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lepo in sončno vreme je na plano zvabilo tudi kače. V zadnjih dneh Kačofon po besedah Griše Planinca neprestano zvoni. V ljubljanskem kopališču Atlantis so konec tedna našli meter in pol dolgega progastega goža.

Obiskovalce savn v vodnem mestu Atlantis je pred dnevi prestrašila malo več kot meter dolga kača. Izkazalo se je, da gre za nenevarnega progastega goža, vrsto, ki je pri nas sicer prisotna le v Slovenski Istri, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

"Prav s progastim gožem smo že imeli primer, da je bil najden v Ljubljani. In sicer so bili ljudje na dopustu. Tam seveda nekje parkirajo avto in te živali iščejo neko skrivališče," je za Planet pojasnil Griša Planinc.

"Na ljubljanskem območju lahko od strupenjač najdemo modrasa, medtem ko je navadni gad bolj v hribih, nad 800 metri," še dodaja.

Več kot meter dolgo so reševali tudi iz podvozja vozila

Takšnega progastega goža so potegnili iz drobovja avtomobila v Rovinju. Foto: Gasilsko društvo Rovinj Več kot meter dolgo kačo so pretekli četrtek izpod podvozja avtomobila reševali gasilci v Slovenj Gradcu. Tudi ta je bila nestrupena, zato so jo izpustili v naravo.

Pobeg iz vročine asfaltne džungle v naravo pa se je v začetku meseca pri koči na Komni za nemškega planinca končal z urgentnim prevozom v dolino. Med skalami je namreč naletel na gada, ki ga je ugriznil v roko. Imel je nesrečo, saj gre za eno od treh strupenih vrst kač, ki živijo pri nas, je pojasnil Planinc.

Lani dobili klic, da je na ulici 13 kač

Planinc kače kot biolog rešuje že 12 let, zato ve, ali jih lahko prime z golimi rokami ali pa potrebuje zaščitne rokavice. Praviloma nobena ne bo napadla, nekatere (na primer kobranka) pa ne bodo niti ugriznile.

Po besedah Planinca so prav kobranke zelo pogoste. Lani so prejeli klic, ko jih je gospa na ulici naštela 13.

Foto: Thinkstock

Nobena od treh strupenih vrst za zdravo odraslo osebo ni smrtno nevarna, saj praviloma okoli mesta ugriza povzročijo le hujše otekline, a je kljub temu bolje, da ste vsaj nekaj ur pod zdravniškim nadzorom. Kljub temu si kače zaslužijo strahospoštovanje, pojasnjuje dolgoletni rejec kač Aleš Abram.

"V naravi bi rekel, da nas je upravičeno strah. Konec koncev niso vsi ljudje strokovnjaki, da bi vedeli, točno za katero vrsto gre in kaj je primerno. Najbolje je, da jih kar pustimo tam, kjer so," svetuje Abram.