Šok v Rovinju: v avtu ena največjih kač v Evropi #foto

Kača je velika, a nestrupena in zaščitena

Gasilce v Rovinju je presenetil nenavaden klic. V motor enega izmed parkiranih avtomobilov se je zavlekla večja kača. Ko so prispeli do vozila, so ugotovili, da gre za progastega goža. To je ena najdaljših kač v Evropi, ki lahko zraste tudi do dolžine dveh metrov. Kača je nestrupena, obenem pa tudi zaščitena. Prehranjuje se tudi z mišmi in podganami, tako da je tudi koristna za prebivalstvo.

Kačo so previdno odstranili iz avtomobila in jo spustili nazaj v naravo. Ta kača sicer živi na celotnem obalnem področju Hrvaške in tudi na nekaterih otokih.