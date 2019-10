Čakanje policije na nov helikopter se bo še podaljšajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav bi morali policisti 30. septembra dobiti nov helikopter , tega še vedno ni pri njih. Pri predprevzemu helikopterja so namreč ugotovili manjša odstopanja od zahtevanih specifikacij.

Policisti že 12 let čakajo na nov helikopter, in čeprav bi se čakanje moralo končati 30. septembra, se bo še nekoliko podaljšalo. Zadnji septembrski dan je bil rok, ko bi policija morala dobiti nov, po podatkih portala Sierra5 14 milijonov evrov vreden helikopter AW169. Zaradi tega so tudi izšolali osem pilotov in šest tehnikov.

A čakati bo treba še nekaj časa. Kako dolgo, na policiji ne razkrivajo. "Proizvajalec je zagotovil, da bo pomanjkljivosti odpravil v najkrajšem mogočem roku oziroma oz. v nekaj dneh," odgovarjajo na policiji.

Kakšna je kazen za zamudo?

Foto: Klemen Korenjak Pogodbena kazen za zamudo pri dobavi helikopterja znaša 0,2 odstotka od skupne pogodbene vrednosti helikopterja in usposabljanja brez DDV, vendar največ deset odstotkov od skupne pogodbene vrednosti helikopterja brez DDV. To bi ob predpostavki, da je posel vreden 14 milijonov evrov, znašalo 28 tisoč evrov dnevno, vendar ob tem ni upoštevano usposabljanje.

Helikopter se bo uporabljal za izvajanje vseh nalog, ki jih policija opravlja. Predvsem ima helikopter večje transportne zmogljivosti, poudarjajo na policiji.

Od šestih so trije pokvarjeni

Trenutno ima slovenska policija šest helikopterjev, vendar od tega trije niso v uporabi. Dva sta na vzdrževanju in čakajo na dobavo rezervnih delov, pri tretjem pa je treba obnoviti motorje in je trenutno na pregledu v Nemčiji, predvidoma do konca oktobra.

Helikopterji, ki so na popravilu: AB212 - je na vzdrževanju, čakajo na dobavo rezervnih delov.

EC135 - obnova motorjev (trenutno so motorji na pregledu v Nemčiji, predvidoma do konca oktobra).

AB206 - čakajo rezervne dele.

Najstarejši iz leta 1980

Policija namerava v prihodnjih letih posodobiti svojo floto. Trenutno je v pripravi investicijska dokumentacija, leta 2012 pa so predvidena sredstva za nakup drugega večnamenskega transportnega helikopterja.

Trenutno je med šestimi helikopterji najstarejši agusta bell AB-212 iz leta 1980, kar pomeni, da je star 39 let. Uporablja se ga predvsem za prevoz ljudi in opreme, desantiranje oddelkov, reševanje v gorah, helikoptersko nujno medicinsko pomoč in druga zahtevnejša operativna dela.

Sledita mu agusta bell AB-206 iz leta 1985, ki sta namenjena nadzoru prometa, opazovanju državne meje, šolanju in nadzoru območja.

Tretji v vrsti po starosti je 32 let star helikopter agusta bell AB-412, ki se ga uporablja predvsem za prevoz potnikov in bolnikov, po potrebi pa tudi za druga operativna dela, ki so bolj zahtevna od tistih, ki jih lahko opravlja AB-212.

Najmlajša sta agusta A-109E iz leta 2004 in eurocopter EC-135 iz leta 2007. Prvega uporabljajo za policijsko delo podnevi in ponoči, drugi pa je namenjen predvsem nadzoru schengenske meje.