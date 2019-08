Slovenska policija od 30. septembra z novim helikopterjem #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska policija bo 30. septembra prevzela nov helikopter, ki se bo pridružil drugim šestim in bo prvi novi helikopter za letalsko policijsko enoto. Vrednost posla je po pisanju portala sierra5 14 milijonov evrov z DDV.

Foto: Leonardo Helicopters

Po dvanajstih letih nov helikopter

Letalska policijska enota v zadnjem času s svojim helikopterjem obsežno pomaga helikopterski nujni medicinski pomoči in gorski Policija že ima šest helikopterjev, vendar bodo dva prodali in ju zamenjali z novejšima modeloma. reševalni službi pri reševanju v gorah. Njihova zasedenost je trenutno pri 73,2 odstotka, saj so v zadnjem mesecu s helikopterjem izvedli približno 30 intervencij.

Policija ima v floti trenutno šest helikopterjev, ki se jim bo 30. septembra pridružil povsem nov helikopter AW169. Policisti bodo tako po dolgih dvanajstih letih le dobili nov helikopter, a to ne bo sedmi helikopter v floti, saj bodo kmalu začeli prodajo starejših modelov AB-212 in AB 412. Z novim helikopterjem bodo opravljali enake naloge kot z njima.

Kmalu naj bi policija dobila še en nov transportni helikopter. Po podatkih policije razpis še ni pripravljen, vendar se nanj že pripravljajo. S prodajo starih helikopterjev bodo ustrezno posodobili svojo floto, ki bo znova pripravljena na večletno delo brez skrbi.

Zaradi prihoda novega helikopterja so na policiji že ustrezno izšolali osem pilotov in šest tehnikov.