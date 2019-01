Težave Slovenske vojske: zapleta se tudi pri nakupu helikopterja #video

Na Hrvaškem po tem, ko je včeraj v vodo padel posel z nakupom vojaških letal, že iščejo rešitve. Pri nas pa se zalomi že pri nakupu enega helikopterja. Pa to ni edina težava naše vojske. Tukaj so še zapleti z ladjo Triglav in nakupom novih oklepnikov.

Hrvaška: nakup 12 vojaških letal padel v vodo, iščejo druge rešitve

Hrvaška je konec marca lani objavila razpis za nakup 12 vojaških letal F-16 barak, včeraj pa je posel splaval po vodi. Zalomilo se je pri opremi. Letala naj bi Hrvatom dobavili Izraelci, gre pa za ista letala, ki so jih Izraelu pred 30 leti prodale ZDA. A ker so bila takrat dotrajana, so jih Izraelci posodobili. In zdaj, ko bi morala romati v roke Hrvatom, so prodajo preprečile ZDA, ker ne dovolijo prodaje posodobljenih letal. Izrael lahko proda natanko takšna letala, kot jih je prejel. Na Hrvaškem že iščejo rešitev za nakup letal pri drugem ponudniku.

V Sloveniji pa ima vojska veliko težav, zaplete se še pri nakupu vojaškega helikopterja. Pa to ni edina težava naše vojske. Tukaj so še zapleti z ladjo Triglav in nakupom novih oklepnikov. Vse primere je zbrala novinarka Planeta Veronika Lavrenčič.

Ladja Triglav je prišla s pomanjkljivo opremo in se kmalu pokvarila

Ena od teh je tudi ladja Triglav. Z njo 43 članov posadke pluje po Sredozemskem morju in rešuje migrante. Leta 2010 smo jo kot del klirinškega dolga dobili od Rusije. A bila je pomanjkljiva. Delujoč raketni sistem na ladji se je očitno izgubil s prevodom, na topu ne dela hidravlika, maja lani so se pokvarili še trije motorji.

A takih primerov je pri naši vojski še več. Vojaki z minimalno plačo, dotrajanimi uniformami, raztrganimi rokavicami in škornji. Vojska s 350-milijonskim proračunom očitno ne more poskrbeti niti za svoje pripadnike, zato je bilo pričakovanje, da bomo kupili nujno potreben nov vojaški helikopter, preveč optimistično. Čeprav se je v koalicijski pogodbi za to zavezala tudi nova vlada.

Vojaški helikopter je uporabljen tudi za reševanje ponesrečencev v gorah, število intervencij pa je v zadnjih letih v porastu. V zadnjih desetih letih so vojaki s helikopterjem opravili več kot 2.600 intervencij, samo lani 645, skupno pa so preživeli več kot tri tisoč ur v zraku.

Prav tako pa naša vojska zadnjih deset let ni zmogla opraviti novega nakupa oklepnikov. To naj bi sicer storila lani, a so nakup zamrznili. Tudi zato, ker je Levica glasno trdila, da se bo ponovila afera Patria.