To je helikopter prihodnosti vojske ZDA #video

Sikorsky in Boeing že nekaj časa skupaj razvijata helikopter, ki bo letel z nadpovprečno hitrostjo, imel bistveno daljši doseg in bo izjemno vodljiv. Ta napredni helikopter bo ameriška vojska dobila v uporabo na začetku leta 2030.

Ta napredni helikopter bo v zrak uradno odletel na začetku prihodnjega desetletja. Foto: Sikorsky-Boeing

Namesto enega rotorja kar dva

SB>1 defiant, kot je zaenkrat še uradno ime tega projekta, je večnamenski helikopter srednjega razreda opremljen s tehnologijo vertikalnega dviga, ki sloni na napredni Sikorskyjevi osnovi X2. Le ta za letenje uporablja dva velika rotorja, ki sta nameščena na vrhu in se vrtita vsak v svoji smeri. S tem so odpravili težave helikopterjev z enim rotorjem pri hitrostih okoli 240 kilometrov na uro.

Povedano preprosto, rotor ustvari dovolj vzgona skozi celotno rotacijo okoli osrednje osi, da lahko stabilno leti na mestu, če pri tem ni vpliva vetra. Ob premiku naprej ustvari rotor dodatni potisk ob strani, na nasprotni strani, ko rezila potujejo v obratni smeri letenja, pa se zmanjša ustvarjen vzgon. Ker nastane tako močno neravnotežje helikopter pri višji hitrosti strmoglavi, zato piloti ne smejo voziti čez dovoljeno hitrost.

Pri podjetju Sikorskyu so zato na helikopter namestili dva rotorja, oba se vrtitva v svoji smeri in s tem balansirata vzgon na obeh straneh. Posledično lahko helikopter letijo veliko hitreje kot preostali helikopterji – oziroma kar dvakrat hitreje kot običajni helikopterji. Pri tem pa je še vedno enako vodljiv kot pri nižjih hitrostih.

Med letenjem se mu v trup skrijejo kolesa

S tem odpravili potrebno po običajnem repnem rotorju, saj se lahko nagib upravlja preko zgornjih dveh rotorjev. SB1> defiant na zadku uporablja aktivna krilca in krmila. To prinaša novo prednost – helikopter se lahko hitreje dvigne v zrak in odleti naprej, saj se mu pri tem ni potrebno nagniti naprej. Pri višjih hitrostih zadek le pomaga pri manevriranju.

Zaradi možnosti višje hitrosti letenja se mu kolesa zložijo v trup. S tem je izboljšana aerodinamika ter posledično učinkovitost, zato lahko leti dlje. Pri Sikorskyju pravijo tudi, da je zaradi zasnove dveh rotorjev proizvede bistveno manj hrupa. Za lažji prevoz se rotorja zložita nazaj.

Zaradi drugačne zasnove je skupni helikopter podjetij Sikorsky-Boeing zmožen leteti hitreje, dlje in biti pri tem enako okreten kot počasnejši tekmeci. Foto: Sikorsky-Boeing

Lahko bo tudi bojni helikopter

Ko bo pripravljen na uporabo na začetku prihodnjega desetletja, bo lahko prevažal do dvanajst polno opremljenih vojakov oziroma osem zdravstvenih delavcev. Naročilo bo možno tudi bojnega helikopterja. Ta bo opremljen z drugačnim trupom, imel bo težko oborožitev in številne druge napredne sisteme.