Lahovnik: S to nespametno potezo so si v KUL zabili avtogol #video

"V petek so vložili konstruktivno nezaupnico, v torek so jo umaknili, čeprav se nekateri med njimi s tem niso strinjali, dva dni kasneje pa napovedujejo vlaganje interpelacije zoper ministra, pri čemer se nekateri tudi s tem ne strinjajo. Očitno so v Koaliciji ustavnega loka (KUL) precej razglašen orkester," je za oddajo Planet 18 na Planet TV dejal ekonomist in vodja vladne svetovalne skupine Matej Lahovnik.

Po zapletih s konstruktivno nezaupnico in pripravo interpelacije zoper ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja, za katero še ni jasno, katere opozicijske stranke se bodo pod njo podpisale, je Lahovnik dejal, da Koalicija ustavnega loka (KUL) deluje kot precej razglašen orkester.

"V petek so vložili konstruktivno nezaupnico, v torek so jo umaknili, čeprav se nekateri med njimi s tem niso strinjali. Dva dni kasneje napovedujejo vlaganje interpelacije zoper ministra, pri čemer se nekateri tudi s tem ne strinjajo. Mislim, da gre za očitno politično neusklajeno potezo in taktično napako," je povedal Lahovnik.

Po njegovih besedah je vsakomur jasno, da res nima nobenega smisla vlagati interpelacije proti posameznemu ministru, če "hkrati trdiš, da imaš dovolj glasov za izglasovanje konstruktivne nezaupnice. Razen če je to res postala brezupnica, kot se govori, in dejansko ne zmorejo zbrati dovolj glasov. Tako da mislim, da gre za precej nespametno potezo, neke vrste avtogol."

Matej Lahovnik je Koalicijo ustavnega loka, ki jo sestavljajo LMŠ, SD, Levica in SAB, označil za razglašen orkester. Foto: STA

Cigler Kralj pa se ne otepa zgolj očitkov glede financiranja Zavoda Iskreni, temveč mu očitajo tudi, da je odgovoren za smrti v domovih za starejše, med drugim pa tudi, da pri sprejemanju ukrepov v protikoronskih svežnjih ni vodil nikakršnega dialoga s sindikati.

"Glede teh sredstev Zavodu Iskreni je treba vendarle vedeti, da je minister tam, kolikor sem seznanjen, delal kot prostovoljec in zastonj. Skratka ne gre za nobeno profitno institucijo, s tem ni imel nobenega zaslužka in je pred nastopom funkcije odstopil tudi iz vseh dejavnosti v tem zavodu," je zadevo okoli Zavoda Iskreni komentiral Lahovnik.

Lahovnik: Minister je človek socialnega dialoga

"Kar pa zadeva usklajevanje glede teh protikriznih ukrepov - kolikor poznam ministra Ciglerja Kralja, je človek socialnega dialoga. Treba pa se je zavedati, da so se v tej krizi dejansko nekateri ukrepi morali sprejemati hitro. Vsi vemo, da ko hiša gori, tudi gasilci nimajo časa, da bi se z vsemi sosedi in stanovalci posvetovali o tem, kje bodo začeli gasiti in kako močno bodo gasili, ampak je treba preprosto ukrepati," je dejal Lahovnik.

Kot poudarja, je minister za delo z dvema ukrepoma - čakanje na delo in pa sofinanciranje skrajšanega delovnega časa - dejansko med tistimi, ki so najbolj zaslužni za to, da se število brezposelnih ni še bolj povečalo, kot se v krizi je.

Po mnenju Lahovnika je bil minister Janez Cigler Kralj (NSi) na področju politike zaposlovanja v času epidemije covid-19 precej uspešen. Meni, da so si v opoziciji izbrali napačno tarčo, interpelacijo zoper njega pa je označil za politično nespametno potezo. Foto: STA

"In tudi primerjave z drugimi državami kažejo, da je bil na tem področju, kar zadeva politiko zaposlovanja, precej uspešen. Tako da mislim, da so si v opoziciji dejansko izbrali napačno tarčo in da je to, kot sem dejal, politično tudi nespametna poteza, ki se jim ne bo obrestovala," je bil jasen Lahovnik.

Zavod prejemal sredstva, ko je bil na ministrskem položaju Jernej Pikalo

V oddaji Planet 18 so izpostavili tudi, da je Zavod Iskreni prejel podobna državna nakazila tudi od ministrstva za izobraževanje, ko je bil resorni minister Jernej Pikalo iz vrst SD. Na vprašanje, kako neprijetna bi bila lahko razprava o tem za opozicijske stranke, je Lahovnik odgovoril:

"Ne samo to. Ker so odprli vprašanje, komu in kako se delijo proračunska sredstva ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, je seveda povsem realno pričakovati, da bodo tudi koalicijski poslanci zdaj zelo natančno pogledali, kako se je ta denar delil v preteklih letih. In po že nekaterih informacijah, ki so bile javno dostopne, bi bila lahko ta razprava v parlamentu precej neprijetna tudi za nekatere v opoziciji. Zato ne preseneča, da so nekatere opozicijske stranke pri tem previdnejše," je povedal.

Za konec je Lahovnik poudaril, da v tej interpelaciji ne vidi nekega pametnega političnega izplena. "Mislim, da bi bilo tudi za opozicijo, še bolj pa za državo koristno, če bi se vsi osredotočili na neke konstruktivne predloge v tej zdravstveni in gospodarski krizi. To skakanje s konstruktivne nezaupnice prejšnji teden na interpelacijo ta teden pa deluje precej neusklajeno in na neki način tudi ne najbolj resno," je sklenil Lahovnik.