Podpise pod interpelacijo ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja, ki so jo spisali v LMŠ, bodo poleg Levice prispevali tudi v SAB, iz SD in DeSUS odločitve še niso sporočili. V LMŠ si želijo, da bi jo podpisale tudi druge opozicijske stranke, zato danes o tem potekajo pogovori. Interpelacija bo najverjetneje po petkovem sestanku strank KUL. Cigler Kralj, ki je že včeraj zavrnil očitke, da bi vplival na javni razpis, na katerem je sodeloval Zavod Iskreni, katerega ustanovitelj je bil pred nastopom ministrske funkcije, danes povedal, da interpelacije ne more komentirati, saj očitkov še ne pozna.

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović je dejal, da bodo danes ali najpozneje jutri usklajene vse podrobnosti in da bo interpelacija proti ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju vložena. "To ni interpelacija LMŠ, ampak si želim, da jo podpišejo vse opozicijske stranke," je poudaril Golubović. Ob tem je po poročanju STA dodal, da interpelacija ne izključuje konstruktivne nezaupnice in da tudi nezaupnica ne izključuje interpelacije.

Kociprova: Sklepali smo, da je prioriteta konstruktivna nezaupnica

V Levici so že v sredo napovedali, da bodo interpelacijo Cigler Kralja sopodpisali, enako so se danes odločili v SAB. Kot so sporočili, bodo pod besedilo interpelacije prispevali štiri podpise, petega podpisa njihovega poslanca Franca Kramarja pa pod njo ne bo, saj je poslanec na dolgotrajnejši bolniški odsotnosti. Vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper je sicer povedala, da so nad potezo LMŠ presenečeni, saj so sklepali, da je zdaj prioriteta konstruktivna nezaupnica. Kljub temu bodo svoje podpise prispevali in pri interpelaciji aktivno sodelovali, usklajujejo pa le še podrobnosti glede njenega besedila.

Vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper je povedala, da so v SAB nad potezo LMŠ presenečeni, saj so sklepali, da je zdaj prioriteta konstruktivna nezaupnica. Foto: STA

Iz SD odločitve o tem, ali bodo predlog besedila sopodpisali, še niso sporočili. Tudi v DeSUS, kjer so potrdili, da so prav tako dobili povabilo k sopodpisu, se morajo o tem še odločiti. Kot je poudarila poslanka SD Bojana Muršič, bi si želela, da bi se o tej interpelaciji pogovorili oziroma se dogovorili, kakšen bo v prihodnje njihov način dela. Od konstruktivne nezaupnice po njenih besedah v SD ne odstopajo, saj "je edino pravilno, da cela vlada odide".

Vsebino interpelacije je ocenila za ustrezno, dodala je, da se bodo stranke, ki so vključene v koalicijo KUL, o tem v petek še pogovorile. Njihov prvotni cilj je sicer konstruktivna nezaupnica, če ta ne bo uspela, pa interpelacija ministra, je še dejala Muršičeva. Po njenih besedah je osnutek interpelacije prišel malo prehitro v javnost, kljub temu pa ne ocenjuje, da je LMŠ z njo solirala.

Šarec: Kaplja čez rob dodelitev sredstev Zavodu Iskreni

Podrobnosti očitkov iz interpelacije še niso znane. Po neuradnih informacijah, na katere se sklicuje STA, pa v pripravljenem besedilu predloga, ki se sicer lahko še spremeni, Cigler Kralju očitajo predvsem odgovornost za njegovo delo v času epidemije na področju resorja, ki ga vodi. Tako mu med drugim očitajo, da je ukrepal neučinkovito za zajezitev širjenja novega koronavirusa v domovih za starejše, da ni pripravil ustreznih zakonskih predlogov za zajezitev širjenja virusa na delovnih mestih in da ni vodil ustreznega dialoga s socialnimi partnerji.

Med očitki je tudi koruptivno in klientelistično ravnanje pri dodeljevanju sredstev na javnem razpisu, češ da je minister favoriziral določene nevladne organizacije. Prvak LMŠ Marjan Šarec je v sredo na Twitterju kot "kapljo čez rob" pri ministrovih ravnanjih opredelil dodelitev sredstev Zavodu Iskreni, ki da je proti cepljenju in katerega soustanovitelj je bil pred nastopom ministrske funkcije Cigler Kralj. Tudi v Levici menijo, da izbira Zavoda Iskreni na razpisu odpira resne korupcijske in klientelistične sume.

Prvak LMŠ Marjan Šarec je v sredo na Twitterju kot "kapljo čez rob" pri ministrovih ravnanjih opredelil dodelitev sredstev Zavodu Iskreni, katerega soustanovitelj je bil pred nastopom ministrske funkcije Janez Cigler Kralj. Foto: STA

Sredstva je Zavod Iskreni sicer dobil na javnem razpisu za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije. Minister Cigler Kralj je očitke v zvezi s tem že večkrat zavrnil in dejal, da v nobeni obliki ni sodeloval in vplival na postopek razpisa, na katerem je sredstva prejel tudi Zavod Iskreni.

Erjavec v pričakovanju vnovične vložitve nezaupnice podpira tudi interpelacije



Prvak DeSUS Karl Erjavec medtem ne odstopa od načrtov vnovične vložitve konstruktivne nezaupnice, hkrati pa podpira nadaljnje pritiske opozicije tudi z vlaganjem interpelacij. Kot je na novinarski konferenci predstavnikov KUL ponovil Erjavec, bo predlog konstruktivne nezaupnice ponovno vložil takoj, ko bodo lahko vsi poslanci, ki ga podpirajo, o njem tudi odločali. Pri tem upa, da bo državni zbor sposoben najti rešitve, ki bi omogočile tajno glasovanje vsem. Ob tem pa je po njegovem mnenju prav, da "opozicija izvaja normalen pritisk, zlasti tam, kjer se zasledijo določene nepravilnosti". Glede Ciglerja Kralja, zoper katerega opozicija pripravlja interpelacijo, je kot problematično označil financiranje Zavoda Iskreni, ki ga je minister sam ustanovil in z njim sodeluje. Prav tako je po njegovem mnenju sporno financiranje zavoda, ki na svoji spletni strani objavlja stališča proti cepljenju, istospolnim skupnostim in splavu. (STA)

Cigler Kralj interpelacije ne komentira, saj očitkov še ne pozna

Cigler Kralj, ki ne namerava odstopiti s funkcije ministra, interpelacije, ki jo zoper njega za zdaj napoveduje del opozicije, danes še ni želel podrobneje komentirati, saj njene vsebine ne pozna. Na očitek o slabem delu pri preprečevanju okužb v domovih za starejše je na vladni novinarski konferenci dejal, da so naredili vse, kar je bilo v danih razmerah mogoče. Cigler Kralj je v odzivu število smrti v domovih za starejše obžaloval in jih delno pripisal tudi temu, da je področje domov za starejše zaradi zapostavljenosti v preteklih letih epidemijo pričakalo na kolenih. Domovi so bili namreč kadrovsko, finančno in prostorsko izčrpani, je povedal minister.

Po njegovih besedah je ministrstvo skupaj z ekipami v domovih za starejše v času epidemije naredilo vse, kar je bilo mogoče, da se zaščiti oskrbovance in se jim pomaga. Domovi so imeli po njegovih navedbah vedno podporo ministrstva, vsi skupaj so tudi sledili odredbam ministrstva za zdravje in zdravstvene stroke. Ministrstvo je domovom pomagalo oblikovati vse protokole in krizne načrte ob vdoru virusa, zagotovilo je denar za dodatne kadre, krilo izpad prihodkov zaradi nezmožnosti sprejemanja novih stanovalcev in jim zagotovilo povrnitev stroška za osebno varovalno opremo, je dejal Cigler Kralj: "Vse te ekipe so skupaj v danih razmerah naredile vse, kar je mogoče, da smo zaščitili starejše."

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je na vladni novinarski konferenci poudaril, da interpelacije ne more komentirati, ker njene vsebine še ne pozna. Foto: STA

Na vprašanje, da naj bi imel omenjeni zavod pomisleke glede cepljenja, ki ga sicer ministrstvo za delo zagovarja, je Cigler Kralj odgovoril, da stališča zavoda glede cepljenja ne pozna, prav tako pa stališče o cepljenju ni bilo med pogoji za dodelitev sredstev. Poudaril je, da je zavod "prek portalov objavil številne članke v podporo cepljenju". Ob tem je še enkrat zatrdil, da ni nasprotnik cepljenja.

V kabinetu predsednika vlade Janeza Janše se na napoved vložitve interpelacije niso posebej odzvali. Premier Janša je na Twitterju zapisal, da se obeta "izjemno koristna razprava". "Ko bo slovenska javnost izvedela, koliko so leve vlade zapravile za klientelistična nakazila svojim NVO satelitom (nevladnim organizacijam, op. a.), bo Zavod Iskreni postal simbol razkritja sistemske korupcije kaviar levice," je dodal Janša.