So poslanci KUL ponovno predlagali Erjavca ali širijo neresnice?

Predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec je v torek umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade, zaradi česar je propadlo glasovanje o konstruktivni nezaupnici. Predlog 42 poslancev, da bi Erjavec to bil, je končal v smeteh. V današnjem povabilu novinarjem pa so opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB Erjavca znova predstavile kot mandatarskega kandidata Koalicije ustavnega loka (KUL).

Kako državljan postane kandidat, določa ustava, ki pravi: "Državni zbor lahko izglasuje nezaupnico vladi le tako, da na predlog najmanj desetih poslancev z večino glasov vseh poslancev izvoli novega predsednika vlade. S tem je dotedanji predsednik vlade razrešen, mora pa skupaj s svojimi ministri opravljati tekoče posle do prisege nove vlade."

Posameznik postane kandidat, ko ga predlaga deset poslancev. Stranke ali koalicije strank pravice postavljanja mandatarskih kandidatov po ustavi nimajo.

Zakaj je to sporno?

Ob vabilu na današnjo novinarsko konferenco Koalicije ustavnega loka, na kateri je opozicija predstavila svoj načrt ukrepov v spopadu z epidemijo koronavirusa, so kot sodelujočega na srečanju navedli tudi predsednika stranke DeSUS Karla Erjavca, in sicer z nazivom mandatarskega kandidata KUL. Opozicijske stranke smo zaradi tega prosili, naj pojasnijo, ali so njihovi poslanci Erjavca morebiti že ponovno predlagali za predsednika vlade. Le v tem primeru bi bil namreč naziv, da je Erjavec mandatarski kandidat, točen.

Na LMŠ, SD, Levica in SAB smo naslovili naslednja vprašanja:



- ali so v državni zbor znova vložili predlog konstruktivne nezaupnice z Erjavcem kot kandidatom za mandatarja,

- če da, kdaj natančno so to storili in s koliko poslanskimi podpisi,

- če ne, zakaj so potem Erjavca v današnjem vabilu na omenjeno konferenco navedli kot mandatarskega kandidata KUL.



Odgovorov opozicije do objave članka nismo prejeli, jih pa objavimo takoj, ko jih prejmemo.

Svojo kandidaturo umaknil

Spomnimo se, da je Erjavec svoje soglasje h kandidaturi za predsednika vlade umaknil po tem, ko je zaradi pozitivnega testa na koronavirus v samoizolaciji pristal vodja poslanske skupine SD Matjaž Han, v samoizolaciji pa je zaradi stika s Hanom tudi vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša. Test ta teden pri Jurši ni pokazal, da bi bil pozitiven.

Erjavec je svoje soglasje umaknil do vzpostavitve pogojev za normalno delo vseh poslancev. Kot je napovedal, bo konstruktivna nezaupnica ponovno vložena takoj, ko bodo "prešteti" oziroma bo glasovanje omogočeno vsem poslancev, ki bodo pod predlog podpisani.

Kot mandatarskega kandidata se je omenjalo tudi ekonomista Damijana

Sicer pa to ni prvič, da je opozicija v napačnem kontekstu uporabljala imena političnih funkcij. V preteklih mesecih so namreč kot mandatarskega kandidata naslavljali tudi pobudnika in snovalca projekta KUL Jožeta P. Damijana, profesorja na ljubljanski ekonomski fakulteti.

Čeprav so ga imenovali kot mandatarskega kandidata, je Damijan v medijih večkrat poudaril, da si tega ne želi in da bi mesto predsednika vlade prepustil komu drugemu. Tako ni nikoli postal kandidat za mandatarja, za kar bi potreboval deset podpisov poslancev, ki jih tudi nikoli ni dobil.

Na današnjem povabilu na pogovor opozicije z novinarji je bil Damijan sicer naveden kot vodja strokovne skupine KUL.