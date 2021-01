Bo Erjavec umiknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade?

Zaradi okužb z novim koronavirusom ali samoizolacije se nekateri poslanci ne bi mogli udeležiti seje DZ, na kateri bi odločali o nezaupnici vladi Janeza Janše. Poslovnik DZ namreč ne omogoča tajnega glasovanja na daljavo. Karl Erjavec je v ponedeljek spomnil, da bo tako 46 glasov za uspeh nezaupnice zelo težko doseči.

Glasovanje o nezaupnici predvideno za sredo

Odločitev KUL glede morebitnega umika Erjavčevega soglasja h kandidaturi za predsednika vlade je pričakovati pred kolegijem predsednika DZ, saj bo ta sicer odločil o sklicu izredne seje, na kateri bodo odločali o nezaupnici. Predvidena je za sredo.

Po poslovniku DZ in ustavi mora po vloženi nezaupnici DZ volitve novega predsednika vlade izpeljati v sedmih dneh. 42 poslancev iz vrst LMŠ, SD, Levice, SAB in trije iz DeSUS so predlog vložili v petek, kar pomeni, da je skrajni rok za sejo ta petek. DZ sicer lahko z večino vseh poslancev odloči tudi drugače in rok glasovanja raztegne na 30 dni.

Po Erjavčevem mnenju bi bilo prav, da postopek o nezaupnici prekinejo in ga nadaljujejo, ko bodo lahko o njej odločali vsi poslanci. Predsednik DZ Igor Zorčič pa je poudaril, da bo postopek nezaupnice v primeru umika Erjavčevega soglasja h kandidaturi končan. Morebitni nov predlog bodo morali ponovno vložiti, vključno s podpisi poslancev.

Erjavec je sicer imel pri zbiranju podpisov težave zlasti s svojo poslansko skupino. Poslanec Branko Simonovič se pod predlog nezaupnice nazadnje ni podpisal. Danes pa je pričakovati tudi odločitev sveta DeSUS o predlogu izvršnega odbora, da se stranka pridruži Koaliciji ustavnega loka, piše STA.