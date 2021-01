Ministru Ciglerju Kralju se obeta interpelacija

Po neuradnih informacijah STA se bo moral minister za delo Janez Cigler Kralj zaradi dodelitve sredstev Zavodu Iskreni zagovarjati tudi na interpelaciji. Spisali naj bi jo v LMŠ in jo že poslali v usklajevanje več opozicijskim strankam. Prvak stranke Marjan Šarec je na Twitterju zapisal, da gre za "kapljo čez rob", opozicija pa je dolžna ukrepati. Minister "v nobeni obliki ni ne sodeloval ne vplival na postopek razpisa," so se na ministrstvu odzvali na poročanje o javnem razpis.

"Financiranje lastnega zavoda, ki je proti cepljenju, je kaplja čez rob. Ne glede na konstruktivno nezaupnico (ki ostaja naša prioriteta), je opozicija dolžna ukrepati v takšnem primeru. Minister mora oditi. Da o stanju v domovih starejših niti ne govorimo," je Šarec navedel na Twitterju.

Na razpisu je sredstva dobil tudi zavod Iskreni

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč lansko poletje objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije. Namen je bil podpreti projekte, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi epidemije. Na razpisu so ob drugih izbrali tudi Zavod Iskreni, Zavod za kulturo življenja.

V Levici in SAB pozvali ministra k odstopu

V LMŠ, SD, Levici in SAB so že v torek zahtevali sklic nujne seje odbora DZ za delo, na kateri bi obravnavali sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam zaradi epidemije covida-19, še zlasti projektov Zavoda Iskreni, ki je po njihovi oceni sporno. V Levici in SAB so danes tudi zahtevali ministrov odstop. LMŠ, SD, Levica in SAB so kritične tako do povezav ministra z zavodom kot izvedbe javnega razpisa, na katerih je dobil sredstva, in dejavnosti zavoda.

A so šli v LMŠ še korak dlje in spisali tudi interpelacijo, je neuradno izvedela STA. Pred vložitvijo jo bodo poskusili uskladiti še z nekaterimi drugimi opozicijskimi poslanskimi skupinami. Interpelacijo sicer lahko vloži najmanj deset poslancev.

Ministrstvo: Cigler Kralj ni sodeloval in ni vplival na razpis Minister za delo Janez Cigler Kralj "v nobeni obliki ni ne sodeloval ne vplival na postopek razpisa," so se na ministrstvu odzvali na poročanje o javnem razpis, na katerem je sredstva prejel tudi Zavod Iskreni, katerega soustanovitelj je bil tudi Cigler Kralj. Zavrnili so tudi trditev, da je odločitev o dodelitvi sredstev sprejel sam minister. Na navedbe so se danes, še pred pozivi k odstopu in omembo vložitve interpelacije, odzvali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Glede povezanosti ministra z Zavodom Iskreni so pojasnili, da se je minister iz soustanoviteljev Zavoda Iskreni izključil dobro leto od ustanovitve zavoda, iz organov zavoda pa lansko leto, pred nastopom ministrske funkcije. Po njihovih navedbah Cigler Kralj poudarja, da z ženo že dobrih 15 let sodeluje v različnih preventivnih in izobraževalnih programih Zavoda Iskreni ter zadnje desetletje tudi v skupnosti družin Iskreni, s čimer zagovarja družinske vrednote in podpira programe za podporo družin po vsej Sloveniji. Za zavod opravlja prostovoljno delo, od katerega nima finančne koristi. Ker opravlja tudi ministrsko funkcijo, je izločen iz vseh postopkov, ki bi lahko bili potencialno konfliktni - tako na strani ministrstva kot tudi zavoda, so še zapisali v sporočilu za javnost. Pojasnili pa so tudi potek javnega razpisa za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije covida-19. Razpisno dokumentacijo so pripravile strokovne službe na ministrstvu v koordinaciji s službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Na ministrstvu so poudarili, da razpisna dokumentacija jasno določa pogoje, objavljena pa je na vladnem spletišču. "Vse je ves čas potekalo transparentno," so zapisali. Na razpis so prejeli 129 formalno popolnih vlog. Šest prijav je prišlo prepozno, sedem vlog pa ni izpolnjevalo pogojev. Minimalne kakovostne kriterije je doseglo 122 vlog. Te je nato ocenila komisija, pri tem pa so vsako vlogo ocenili trije ocenjevalci. Predlog prejemnikov sredstev je 4. januarja sprejela petčlanska komisija. Med najvišje ocenjenih 17 od 135 prijavljenih organizacij so razdelili 1.911.951,66 evrov. Sklepe je po pooblastilu ministra podpisal državni sekretar Cveto Uršič. Prijavljene organizacije so na razpisu same določile višino sredstev, ki jih potrebujejo za svoje programe. Višina je bila omejena na 130.200 evrov na organizacijo. "Vse organizacije, ki so bile na razpisu izbrane, so prejele dodeljena sredstva v višini zaprošenih sredstev," so pojasnili na ministrstvu. Kot so dodali, bi bilo "kakršno koli zniževanje v nasprotju z razpisnimi pogoji". Med prejemniki so poleg Zavoda Iskreni tudi zveza prijateljev mladine, SOS telefon, Rdeči križ, Karitas, Kralji ulice, Spominčica in drugi. "Namigovanja, da je med prejemniki sredstev veliko število organizacij, povezanih z Rimskokatoliško cerkvijo, ustvarja vtis, da so bile prejemnice pretežno rimskokatoliške organizacije, kar nikakor ne drži," so ob tem zapisali.

Vatovec: V zavodu nasprotujejo splavu, cepljenju in kontracepciji

V opoziciji so kritični tako do povezav ministra z zavodom kot tudi do vsebin in dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo v zavodu. Po besedah vodje poslancev Levice Mateja T. Vatovca "gre za zavod, ki širi precej nazadnjaške oziroma mračnjaške poglede na svet". V zavodu nasprotujejo splavu, cepljenju in kontracepciji ter zagovarjajo pogled na družino, ki jo oblikujejo poročena moški in ženska ter otroci, je naštel. Vatovec je ob tem ministra Ciglerja Kralja pozval k odstopu. "V vsaki normalni državi bi ob takšnem sumu korupcije minister moral odstopiti. K temu ga tudi pozivam," je povedal.

V SAB pričakujejo od NSi visoke standarde

Poslanec SAB Andrej Rajh pa je potegnil vzporednice z vlado Alenke Bratušek. Spomnil je, da je takratni gospodarski minister Stanko Stepišnik moral v podobnem primeru odstopiti. "Takrat je Ljudmila Novak rekla, da je to edino pravilno. Zato pričakujemo, da bo NSi v tem primeru imela enako visoke standarde in to zahtevala tudi od lastnega ministra," je povedal.

Poslanec SD Marko Koprivc je v današnji izjavi za medije ponovil, da je minister Cigler Kralj ustanovitelj in lastnik tega zavoda. "Pred nastopom funkcije se je temu odpovedal, a je očitno, da gre za zelo jasne in očitne indice koruptivnega dejanja," je dejal. V stranki dodelitev sredstev zavodu ostro obsojajo.

Poslanec LMŠ Aljaž Kovačič pa je poudaril, da je razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije vodila članica ožje ministrove ekipe, ki je zaposlena v njegovem kabinetu na zaupanje. Menil je, da je težko, "da bi mimo ministra šla neka zadeva, za katero je odgovoren eden izmed njegovih najožjih sodelavcev". Kovačič je opozoril tudi, da Zavod Iskreni izdaja Domovino. V njej po njegovih navedbah oglašuje tudi obrambni minister Matej Tonin.

V zahtevi za sklic nujne seje odbora sicer predlagajo, naj odbor s sklepom pozove ministrstvo, da pošlje DZ dokumentacijo, na podlagi katere je bil na javnem razpisu izbran omenjeni zavod, in razloge za tako odločitev. Komisiji za preprečevanje korupcije pa naj predlaga, da prouči morebitne sume korupcijskih tveganj, povezanih z ministrovo osebno vpletenostjo v javni razpis za omenjeno sofinanciranje projektov.