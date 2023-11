Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je javnost obvestila, da je zaključila tri postopke preiskav sumov kršitve integritete, ki jih je vodila zoper Radovana Cerjaka, Jasno Gabrič in Jureta Lebna. V vseh treh primerih je kršitve integritete potrdila, vendar pa te zaradi vloženih tožb na upravno sodišče še niso pravnomočne.

KPK je postopek zoper Radovana Cerjaka vodila v zvezi z njegovim delovanjem v funkciji člana nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije, zoper Jasno Gabrič pa v zvezi z najemanjem odvetniških storitev v času, ko je opravljala funkcijo županje Občine Trbovlje.

V primeru Jureta Lebna je preiskovala njegovo delovanje v funkciji nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo pri obravnavi vloge za javno-zasebno partnerstvo za Letališče Edvarda Rusjana Maribor. Po pisanju Večera naj bi se Lebna trenutno omenjalo kot morebitnega kandidata za ministrski položaj na resorju za naravne vire in prostor, ki ga je pred tem vodil Uroš Brežan.

Leben je bil sicer minister za okolje v vladi Marjana Šarca in je odstopil po aferi z maketo za drugi tir. Na lanskim parlamentarnih volitvah je nameraval kandidirati s svojo stranko Z.Dej, nato pa jo je prepustil Robertu Golobu, sam pa se je nato umaknil iz politike zaradi osebnih razlogov.

Vsi trije obravnavani so vložili tožbe

Ugotovitve komisije še niso pravnomočne, saj so vse tri obravnavane osebe zoper odločitev komisije vložile tožbe, glede katerih teče upravni spor. To je tudi razlog, da do zaključka postopkov pred sodiščem KPK drugih informacij o postopkih ne sme posredovati.