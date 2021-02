Jankovič okrcal poslanko Levice zaradi razprave o Rogu

Župan Mestne občine Ljubljana (MOL) Zoran Janković je zavrnil vabilo na današnjo sejo komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo obravnavali prekoračitev policijskih pooblastil pri izselitvi pripadnikov avtonomne skupnosti Rog.

Predsednica komisije Nataša Sukič iz stranke Levica je vabilo med drugim poslala ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu, varuhu človekovih pravic Petru Svetini in več Jankovićevim sodelavcem.

Varnostniki so bili deležni fizičnih napadov posameznikov

Janković meni, da MOL ni pristojna za obravnavo ali ocenjevanje policijskih postopkov. Ob tem pojasnjuje, da se je policija odzvala na klic varnostne službe, ker so bili varnostniki deležni fizičnih napadov posameznic in posameznikov, ki so prišli pred vhod tovarne Rog in poskušali vstopiti na varovano območje. Po njegovih besedah varnostna služba zaradi intenzivnosti nasilja in številnih poskusov nasilnega vstopa ni več zmogla vzdrževati javnega reda in miru ter preprečevati vstopa v nekdanjo tovarno Rog.

"Iz tega jasno izhaja, da policisti niso izvajali nikakršnih aktivnosti, povezanih z domnevno izselitvijo posameznikov, na katero namigujete, saj je bilo njihovo delovanje in vzpostavljanje javnega reda izvajano zgolj na javni površini na ulici pred Rogom in ne na varovanem območju. Policija se je odzvala skladno z zakonom in pristojnostmi, ki jih ima za zagotavljanje reda in javne varnosti," je prepričan Janković.

Poudaril je, da MOL obsoja vsako nasilno dejanje. Opozoril pa je, da je potrebno razumeti dejstvo, da je prišlo do ukrepanja policije izključno zaradi intenzivnega nasilja posameznikov, ki so na vsak način poskušali vstopiti na varovano območje in pri tem niso izbirali sredstev za napad na policiste in varnostnike. To po njegovem prepričanju dokazujejo tudi vsi javno objavljeni posnetki dogajanj.

Jankovića moti seznam povabljenih

Župan je komentiral tudi seznam povabljenih na sejo. "Če bi bili iskreno zaskrbljeni glede morebitne prekoračitve policijskih pooblastil, bi bil seznam povabljenih precej drugačen. Ta pa že sam po sebi ne politizira delovanje policije, ampak vstop MOL na lastno posest, ki je bila po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj in sodnih odločitev prevzeta s strani naših predstavnikov v času, ko na območju Roga fizično ni bilo nikogar," opozarja Janković.

Dodaja še, da si sicer drugače ne zna razlagati dejstva, kot da je Sukičeva na sejo povabila tudi politične predstavnike Levice in mestnega sveta MOL, ne pa predstavnikov vseh ostalih svetniških skupin. Prav tako tudi ni povabila okoliških prebivalcev, ki so leta prosili, naj se v Rogu nekaj ukrene.

"Trdim, da ste padli na področju kredibilnosti in s svojim načinom delovanja širite sovražnost, ki je prišla tako daleč, da naši sodelavci, ki delajo na projektu Rog, prejemajo celo fizične grožnje," je še sklenil Janković.