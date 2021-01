Rog: rušenje spremljajo protesti, policija uporabila tudi solzivec #foto #video

Na območju nekdanje tovarne Rog v Ljubljani je zjutraj potekala izselitev uporabnikov in obiskovalcev Roga. Iz Mladinske aktivistične organizacije so sporočili, da so varnostniki iz stavbe izvlekli ljudi, pri tem pa jim je pomoč nudila policija. Z ljubljanske občine (MOL) so sporočili, da so objekte na območju Roga danes prevzeli v posest. Na območju se je tako že zjutraj začelo rušenje objektov, dogajanje pa spremljajo tudi protesti in incidenti. Policisti so dopoldne uporabili solzivec, med intervencijo so pridržali več ljudi.

Na Mestni občini Ljubljana (MOL) so v odzivu za medije zapisali, da so objekt nekdanje tovarne Rog, ki je last občine, danes prevzeli v posest, saj so bili zadnje tedne seznanjeni, da je prazen. "Opremo in druge predmete, ki niso last MOL, smo komisijsko popisali in shranili v skladišču. Tako smo zjutraj začeli z rušitvenimi deli na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ter z ekološko sanacijo območja, ki je resnično degradirano in nevarno," so zapisali na občini. Dodali so, da bodo v roku enega meseca objavili razpis za izvajalca obnovitvenih del, piše STA.

1 / 45 2 / 45 3 / 45 4 / 45 5 / 45 6 / 45 7 / 45 8 / 45 9 / 45 10 / 45 11 / 45 12 / 45 13 / 45 14 / 45 15 / 45 16 / 45 17 / 45 18 / 45 19 / 45 20 / 45 21 / 45 22 / 45 23 / 45 24 / 45 25 / 45 26 / 45 27 / 45 28 / 45 29 / 45 30 / 45 31 / 45 32 / 45 33 / 45 34 / 45 35 / 45 36 / 45 37 / 45 38 / 45 39 / 45 40 / 45 41 / 45 42 / 45 43 / 45 44 / 45 45 / 45

Že vrsto let si prizadevajo tovarno Rog prenoviti v Center Rog

Na MOL so spomnili, da si že vrsto let prizadevajo degradirano območje nekdanje tovarne Rog prenoviti v Center Rog, ki bo po njihovih besedah dokončan v roku dveh let. Ta center bo zagotovil "prostore preko 500 ustvarjalcem in kreativnim skupinam na prek osem tisoč kvadratnih metrov novih sodobnih produkcijskih površin".

Na Molu so spomnili, da si že vrsto let prizadevajo degradirano območje nekdanje tovarne Rog prenoviti v Center Rog. Na fotografiji ljubljanski župan Zoran Janković. Foto: Ana Kovač

"Verjamemo in upamo, da je danes začetek dolgo pričakovane prenove območja, ki je bilo ves ta čas ne samo moteče za okoliške prebivalce, temveč predstavlja tudi resno ekološko grožnjo zaradi ostankov galvanskih bazenov s težkimi kovinami ter statične in požarne ogroženosti stavb. Z revitalizacijo in urejanjem tega območja bomo pridobili novo ustvarjalno stičišče ter povezavo med mestnim središčem, kulturnim centrom Metelkova, novo Galerijo Cukrarna in Palačo Cukrarna," so še zapisali na MOL.

Uporabniki Roga so izrazili več kritik glede izselitve, med drugim so trdili, da jim varnostniki niso dovolili, da bi iz stavbe odnesli svoje stvari. Z MOL so popoldne sporočili, da so komisijsko popisali opremo in druge predmete, ki niso v njihovi lasti. Za zdaj jih bodo shranili v skladišču, javnost pa bodo obvestili, kdaj lahko lastniki prevzamejo svoje predmete in opremo. Ob tem so na občini dodali, da je nekaj zapuščenih živali v oskrbo prevzelo zavetišče Gmajnice.

Policija uporabila solzivec, pridržali več ljudi

Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da na območju nekdanje tovarne Rog lastnik izvaja gradbena dela, pri čemer jim je sprva pomagala varnostna služba. Ta je poklicala policijo, ker se je na kraju zbralo več ljudi, ki niso upoštevali varnostnikov. Zoper tiste ljudi, ki niso upoštevali ukrepov varnostnikov in ukazov policistov ter so želeli preskočiti ograjo gradbišča, so policisti uporabili prisilna sredstva.

Med intervencijo se je na kraju dogodka zbralo še nekaj deset ljudi. Kljub opozorilom je okoli 9.30 več ljudi poskušalo vstopiti na gradbišče, kar so jim poskušali preprečiti varnostniki. Policisti so ljudi vseskozi pozivali, naj s kršitvami ukazov prenehajo. Ker to ni zadostovalo, so policisti ukrepali in proti več ljudem uporabili prisilna sredstva, med drugim tudi solzivec. Ljudje iz množice so nato na policiste začeli metati bakle in dimne bombe. V omenjenem posredovanju je bilo pridržanih šest ljudi.

Približno eno uro kasneje so ljudje na kraju dogodka začeli v policiste metati steklenice in jajca. Možje v modrem so zaradi tega pridržali še tri ljudi, okoli poldneva pa so prijeli še človeka, ki je z nožem prerezal pnevmatike na več službenih vozilih policije. Po zadnjih podatkih je bil v intervenciji do zdaj poškodovan en človek, okoliščine poškodbe pa še vedno preverjajo.

Dostop do Roga po poročanju STA še naprej preprečujejo policisti in varnostniki. Po družbenih omrežjih so se namreč čez dan začeli vrstiti pozivi k zbiranju podpornikov uporabnikov Roga. Do 18. ure se je pred Rogom zbralo okoli 200 ljudi. Med protestniki in policijo je prišlo tudi do nekaj napetosti. Okoli 19. ure so se protestniki izpred Roga brez spremstva policistov odpravili pred Mestno hišo. Tam jih je pričakalo okoli 20 policistov. Ko se je nekaj protestnikov približalo vhodu v stavbo, so jih policisti odrinili, sicer pa ni prihajalo do večjih napetosti, poroča STA.

Uporabniki Roga: Trije ljudje huje poškodovani, morali so na urgenco



Uporabniki Roga so na popoldanski novinarski konferenci pred Mestno hišo povedali, da so bili med aretacijo trije ljudje huje poškodovani in da so morali na urgenco. Dostop do njih jim je onemogočen, za vse niti ne vedo, kam so jih odpeljali, poroča STA. Po njihovih besedah je med rušilnimi deli prišlo do več težav, denimo neprimernega ravnanja z azbestom, o čemer so obvestili gradbeno inšpekcijo, ki trenutno na terenu pregleduje situacijo. Kot so še povedali, so na območju Roga delavci porušili večino zgradb okoli glavne stavbe, poleg tega razbijajo okna na spomeniško zaščiteni glavni stavbi in po njihovih besedah "neznano kam vozijo opremo iz Roga". Navedbe Mola, da je bil objekt nekdanje tovarne Rog prazen, so označili za laž. Kot so poudarili, prav tako niso bili obveščeni o začetku rušitvenih del, ki so jih danes zjutraj presenetila. Poleg tega jim ni bilo dovoljeno, da bi pobrali svoje stvari iz prostorov. Ob tem so dodali, da bodo Rog še naprej "branili s svojimi telesi", če bo potrebno, pa bodo pravico iskali tudi na sodišču. Podporniki uporabnikov Roga so se ob 17. uri spet začeli zbirati na območju nekdanje tovarne.

Gradbišče varujejo varnostniki, kritike na račun Jankovića in občine

Kot je razvidno iz videoposnetkov na spletu, je na območju nekdanje tovarne Rog postavljena ograja, gradbišče pa varujejo varnostniki. Policija je nekaterim posameznikom zvezala roke in jih odpeljala, med opazovalci dogajanja pa so nekateri razprli transparente z napisi, kot sta Roga ne damo in Rog ni MOL-ov. Do poteze MOL so bili danes kritični tudi v ljubljanskem lokalnem odboru Levice, kjer so protestirali proti "ponovnemu napadu mestnih oblasti na avtonomno tovarno Rog".

"Če je bil podoben poskus pred petimi leti izveden dobesedno sredi noči, zato da bi lažje deložirali tamkajšnje uporabnike in zaprli območje, tokrat Zoran Janković (ljubljanski župan, op. a.) z enakim namenom zlorablja epidemijo. Žal uspešneje, porušena sta že dva objekta, med njima tudi Socialni center Rog, ki je v svoji zgodovini skrbel za spregledane skupine in posameznike, tudi v času epidemije," so zapisali pri ljubljanskem lokalnem odboru Levice.

Današnje rušenje Avtonomne tovarne Rog po njihovem mnenju kaže, da MOL ne izbira sredstev pri uveljavljanju svojih načrtov: "Izobraževalni in socialni programi, ki so leta bogatili mesto, bodo z enostransko potezo mesta izbrisani in uničeni, alternativna kultura pa onemogočena, saj bo ostala brez prostorov." Minister za notranje zadeve Aleš Hojs pa je ob izjavi Levice tvitnil: "Nasilno vselitev in zasedbo tuje lastnine Rog, ki jo na žalost slovenska sodišča rešujejo več let, v stranki Levica imenujejo alternativna kultura. Da bodo spet izvajali nacionalizacijo, so že večkrat napovedali. So del koalicije KUL skupaj s strankami SD, LMŠ in SAB."