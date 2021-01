Matjaž Nemec obtožuje, da naj bi direktor Sove namerno širil okužbo med poslanci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Če je kdo deloval neodgovorno, je to direktor SOVE, v kolikor bi se izkazalo, da je v četrtek res bil odsoten v službi zaradi slabega počutja ter da se je testiral v petek pred sejo, kot trdijo nekateri viri," je na Twitterju zapisal poslanec SD Matjaž Nemec.

"Če je kdo deloval neodgovorno, je to direktor SOVE, v kolikor bi se izkazalo, da je v četrtek res bil odsoten v službi zaradi slabega počutja ter da se je testiral v petek pred sejo, kot trdijo nekateri viri," je na Twitterju zapisal poslanec SD Matjaž Nemec. Foto: STA

Poslanec SD in predsednik parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Matjaž Nemec na Twitterju širi neuradne informacije, da naj bi bil direktor Sove Janez Stušek, ki je bil v petek pozitiven na testiranju na novi koronavirus, že v četrtek odsoten iz službe zaradi slabega počutja, v petek pa se nato vseeno udeležil seje Knovsa. Po naših podatkih informacije o Stuškovi četrtkovi odsotnosti ne držijo. Uradna pojasnila Sove še čakamo.

To je na ravni, da se je Matjaž Han po nekaterih virih namerno okužil s Covid, da mu ne bi bilo treba glasovati za Erjavca. Da takšna nepreverjena podtikanja prodaja kakšen od neznano kod financiran portal, razumem. Da pa šef Knovsa in poslanec, pa ne najbolj. — peter jancic (@peterjancic) January 19, 2021

V soboto je po medijih zaokrožila informacija, da je bil direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Janez Stušek pozitiven na testiranju na novi koronavirus. Ker se je v petek udeležil seje Knovsa, je moralo vseh devet poslancev opraviti testiranje, vendar za zdaj ni nobenih informacij, da bi bil kateri med njimi okužen.

Po poročanju spletnega portala Necenzurirano.si Stuška zaradi slabega počutja že v četrtek ni bilo v službi, nato pa se je v petek kljub temu udeležil seje parlamentarne komisije. Informacijo je na Twitterju širil tudi poslanec SD in predsednik Knovsa Matjaž Nemec, ki je med drugim zapisal:

"Če je kdo deloval neodgovorno, je to direktor SOVE, v kolikor bi se izkazalo, da je v četrtek res bil odsoten v službi zaradi slabega počutja ter da se je testiral v petek pred sejo, kot trdijo nekateri viri."

Kaj je res in kaj ni?

Na Sovo smo zato poslali naslednja vprašanja:

Ali drži, da direktorja Sove v četrtek zaradi slabega počutja ni bilo v službi?

Ali mu je aplikacija Ostani zdrav pokazala kakšen tvegan stik?

Ali je bilo petkovo testiranje, na katerem je bil pozitiven, rutinsko?

Se je direktor Sove testiral pred sejo parlamentarne komisije, ki se je je udeležil, ali po njen in kdaj je izvedel rezultat testiranja?

Po naših neuradnih informacijah ne drži, da je bil Stušek v četrtek zaradi slabega počutja odsoten z dela. Uradna pojasnila Sove bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Han okužen, Jurša v samoizolaciji

Včeraj se je izkazalo, da je vodja poslanske skupine SD Matjaž Han pozitiven na novi koronavirus. Kot so nam pojasnili v poslanski skupini, je Han v samoizolaciji. Gre za že tretjo potrjeno okužbo med poslanci SD. Prvak DeSUS Karl Erjavec, ki je danes do vzpostavitve pogojev za normalno delo vseh poslancev umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade, je sporočil, da je zaradi stika s Hanom v samoizolaciji tudi vodja poslancev DeSUS Franc Jurša.



Han in Jurša sicer nista člana Knovsa, zato tudi nista bila na petkovi seji komisije, na kateri je bil prisoten Stušek.