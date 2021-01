Policija išče lastnike koles, ki so jih odkrili v tovarni Rog #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med sanacijo območja nekdanje tovarne Rog so doslej odkrili več kot 300 koles. Policistom je uspelo izslediti le štiri lastnike.

Med sanacijo območja nekdanje tovarne Rog so doslej odkrili več kot 300 koles. Policistom je uspelo izslediti le štiri lastnike. Foto: MOL

Območje nekdanje tovarne Rog predstavlja tempirano ekološko bombo v Ljubljani. Doslej so odpeljali skoraj 43 ton smeti. Najdenih je bilo tudi več kot 300 koles, večja količina novih gospodinjskih aparatov in drog.

Mestna občina Ljubljana (MOL), ki je minuli torek v posest prevzela območje nekdanje tovarne Rog, je nemudoma začela sanacijo območja s prevozom lastnine nekdanjih uporabnikov na prevzemno mesto na Povšetovi ulici ter z rušitvijo nevarnih in dotrajanih objektov ob glavni tovarniški stavbi. Ta je kulturni spomenik in bo v celoti obnovljena.

Prevzem območja s strani Mola je pospremil protest, v katerem je policija začasno pridržala 12 oseb.

"Večji del prostorov v Rogu je bil dobesedno zatrpan s smetmi, kar poleg nevarnih kemikalij v galvani, ki je ostanek nekdanje tovarne usnja, ter azbesta na strehah prizidkov, predstavlja tempirano ekološko bombo v Ljubljani. Mestna občina Ljubljana bo naredila vse, da se območje ekološko sanira v najkrajšem možnem času in da se v nekaj mesecih prične investicija v Center Rog," so zapisali v sporočilu za javnost.

Odkrili 300 koles, tudi novejših

Podjetje VOKA-Snaga je doslej odpeljala prek 42,9 tone smeti. MOL ocenjuje, da jih je v Rogu še najmanj trikrat toliko.

Najdenih je bilo več kot 300 koles, 61 koles in 30 okvirjev za kolesa, ki je bilo že pripeljanih v zbirni center na Povšetovo, pri čemer je veliko koles novejših. Policija je obveščena in preverja bazo ukradenih koles, doslej so se javili le lastniki štirih koles.

V Rogu je bila prav tako najdena večja količina novih, še zapakiranih gospodinjskih aparatov, o čemer je bila policija tudi že obveščena.

Najdena je bila večja količina rabljenih in novih narkomanskih igel in večja količina prepovedanih substanc, so še sporočili z MOL.

