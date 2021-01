Spor se nadaljuje: rogovci in občina spet na nasprotnih bregovih

Uporabniki Roga in Mestna občina Ljubljana so spet na različnih bregovih glede nekdanje tovarne Rog.

Uporabniki Roga in Mestna občina Ljubljana so spet na različnih bregovih glede nekdanje tovarne Rog. Foto: Ana Kovač

Kot je zapisal odvetnik Mola Jožef Klavdij Novak iz odvetniške Odvetniške družbe Čeferin in partnerji, je Mestni občini Ljubljana upravna enota Ljubljana kot investitorju izdala gradbeno dovoljenje za odstranitev objektov na območju tovarne Rog v Ljubljani. Spomnil je, da se je ob začetku pojavilo nasprotovanje nekaterih začasnih uporabnikov prostorov nekdanje tovarne Rog, zaradi česar je bilo potrebno sodno varstvo lastninske pravice, poroča STA.

MOL je zaradi nezakonite uporabe območja Rog vložil več tožb zoper ljudi, "za katere je bilo tudi formalno jasno, da območje zasedajo". S tožbo je občina zahtevala izpraznitev nepremičnin in njihovo izročitev v svojo posest. Sodišče je v vseh zadevah pravnomočno odločilo v korist MOL. Vse sodne odločbe so postale tudi izvršljive, zaradi česar je MOL vložil predlog za izvršbo, je zapisal Novak.

Odvetnik MOL: Občina je bila obveščena, da je Rog zapuščen

Izvršilno sodišče je izdalo več sklepov o izvršbi, s katerimi je predlogom MOL ugodilo. Po izdaji teh je šest začasnih uporabnikov vložilo ugovore zoper sklep o izvršbi, v katerih navajajo, da so zapustili prostore Roga, da jih ne uporabljajo več in vanje ne posegajo. V navedenih primerih je sodišče ugovorom ugodilo, saj so navedeni že sami in po lastni izjavi prostovoljno izpolnili obveznost, ki jim je bila naložena s sodbo.

Zoper dva dolžnika, ki ugovorov nista vložila, sta postala pravnomočna tudi sklepa o izvršbi. MOL je bil po Novakovih besedah od občanov naknadno obveščen, da so prostori nekdanje tovarne Rog zapuščeni in izpraznjeni, zato je bila sprejeta odločitev, da bo odvetnik šel pogledat, ali je res tako. Ker so bili izpolnjeni zakonski in dejanski pogoji, je varnostno službo napotil, da je prevzela posest in zavarovala objekt.

Odvetnik MOL Jožef Klavdij Novak je poudaril, da je bila ljubljanska mestna občina obveščena, da je območje nekdanje tovarne Rog zapuščeno. Foto: Ana Kovač

Na policiji je po njegovih besedah MOL opravil tudi sestanke s predstavniki pooblaščene varnostne službe, ki so prav tako potrdili, da je nekdanja tovarna Rog zapuščena. V torek so na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev in izdanih sodnih odločb vstopili v prostore nekdanje tovarne in ugotovili, da so vse nepremičnine zapuščene, in spet vzpostavili neposredno posest in jo zavarovali z varnostno službo, ki ima pogodbo z MOL. Kot je še dodal, se rušitvena dela izvajajo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Odvetnik rogovcev: Pravna podlaga, da morajo območje zapustiti, ne obstaja

Odvetnik rogovcev Zoran Korenčan pa je za STA povedal, da je osem toženih posameznikov, pri katerih je sodišče pravnomočno odločilo v korist MOL, Rog zapustilo, saj jim je bilo tako naloženo. Za preostale, ki so bili v torek na območju Roga, pa po njegovih besedah ne obstaja pravna podlaga, da morajo to območje zapustiti. "To so drugi ljudje. Rog je prostor, kjer deluje od sto do 200 posameznikov," je povedal Korenčan in dodal, da jim je MOL na podlagi ustnega dogovora pred leti tudi dovolil brezplačno uporabo teh prostorov.

Kot je še povedal, je sicer nekaj uporabnikov v torek navezalo stik z njim. Spomnil je, da je v primeru, ko so rogovci ob podobnem dogajanju leta 2016 tožili MOL zaradi motenja posesti, sodišče odločilo, da tak način, da se z varnostniki "meče ljudi ven", ni pravilen in zakonit. Kako nadaljevati tokrat, se še niso odločili, imajo pa uporabniki Roga 30 dni časa za vložitev tožbe. Rogovci so sicer občino tožili zaradi motenja posesti po tistem, ko je ta junija 2016 sredi noči vstopila v Rog z bagrom in varnostniki.

V torek je MOL že zjutraj začel rušitvena dela, kar so pospremili protesti. Na območju so bili varnostniki in policija, ta je deset ljudi pridržala in uporabila tudi prisilna sredstva. Foto: Ana Kovač

Podporo uporabnikom Roga je danes izrazil Aktiv delavk in delavcev v kulturi. Kot so zapisali, je boj za Avtonomno tovarno Rog precej več od boja za skvot, "je marveč boj za vse, ki ne pristajamo na diktat kapitalistične kulture in smo prepričani, prepričane, da je prostor, v katerem zamisli vzniknejo od spodaj in se ne realizirajo po hierarhičnih zapovedih, dragocen tako za samo mesto kakor tudi širše". Rog je bil po njihovih besedah v zadnjih 15 letih "središče kritične misli, vozlišče družbenih gibanj, zatočišče vseh tistih, ki jih kapital potiska na rob družbe".

Rušitvena dela spremljali protesti, posredovala tudi policija

V torek je MOL že zjutraj začel rušitvena dela, kar so pospremili protesti. Na območju so bili varnostniki in policija, ta je deset ljudi pridržala in uporabila tudi prisilna sredstva. Na mestu nekdanje tovarne Rog namerava MOL zgraditi Center Rog, ki bo po njihovih navedbah zagotovil prostore več kot 500 ustvarjalcem in kreativnim skupinam na več kot osem tisoč kvadratnih metrih novih sodobnih produkcijskih površinah. V rebalansu letošnjega proračuna MOL, ki so ga mestni svetniki potrdili v ponedeljek, je za omenjeni projekt predvidenih dodatnih 1,85 milijona evrov sredstev, poroča STA.