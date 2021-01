Že drugi napad pred hišo Karla Erjavca

Predsedniku DeSUS Karlu Erjavcu je nekdo na vrata ograje napisal "podgana". Fotografijo je prvak LMŠ Marjan Šarec objavil na Twitterju in zapisal, da "vemo, kdo je v 30. letih prejšnjega stoletja poimenoval ljudi s podganami". "Očitno smo spet tam." Prijavo grafita obravnavajo policisti. Žalitev in groženj je bilo zadnji čas deležnih več politikov.

V DeSUS so za STA pojasnili, da je Karl Erjavec podal ovadbo proti neznanemu storilcu. Na Policijski upravi Kranj zaradi varstva osebnih podatkov na vprašanja o konkretnih fizičnih osebah niso mogli odgovoriti, so pa potrdili, da so prijeli prijavo grafita in da postopek poteka.

To sicer ni prvi zapis pred Erjavčevo hišo, pred časom se je na pločniku pred njo pojavil tudi napis Lucifer, spomni STA.

Vemo, kdo je v 30. letih prejšnjega stoletja poimenoval ljudi s podganami. Očitno smo spet tam. Tole je napis na vratih @ErjavecKarl . Najbrž isti, ki so nam očitali, da rišemo kljukaste križe na plakate poslancev SMC. Očitati drugim, kar sam počneš. Tega smo že vajeni. pic.twitter.com/uBPPPe3pg7 — Marjan Šarec (@sarecmarjan) January 20, 2021

Vse pogostejši žaljivi zapisi ob razgreti politični situaciji

Zapisi, grafiti in plakati z žaljivimi zapisi, pa tudi grožnjami, sicer postajajo vse pogostejši, še posebej ob razgreti politični situaciji. Erjavec je namreč kandidat za novega predsednika vlade v okviru konstruktivne nezaupnice, s katero želi KUL zamenjati obstoječo vlado Janeza Janše. Soglasje h kandidaturi je Erjavec sicer v torek umaknil, ker na tajnem glasovanju zaradi okužb z novim koronavirusom ne bi mogli sodelovati vsi poslanci. A načrt KUL ostaja, napovedujejo, da bodo šli s predlogom naprej, ko bodo pogoji izpolnjeni.

Z dogajanjem oziroma dejstvom, da poslanec DeSUS Branko Simonovič ne bo podprl nezaupnice, so povezane tudi objave na njegov račun. Skupina Anonymous Slovenia mu je denimo očitala, da je izdal svoj narod, in zapisala, da se bo cvrl v peklu.

Poleg tega so se na Obali pojavili plakati, na katerih so bile poleg njegove tudi fotografije poslancev SMC, ob njih pa izpostavljena izbira: Svoboda oziroma poslanski glas za konstruktivno nezaupnico na eni ter strah ali kljukasti križ na drugi strani. Foto: Bralec

Razni grafiti in plakati z izpostavljenimi konkretnimi poslanci so se pojavljali tudi že lani. Janša pa je v nedeljskem pogovoru za Nova24TV med drugim dejal, da dnevno, predvsem prek družbenih omrežij, prejme po 100 groženj s smrtjo.

Na policiji so sicer od marca pa do konca lanskega leta zabeležili 18 primerov groženj predstavnikom vlade ter osebam, ki so na kakršenkoli način povezane z njenim delom. Policija je uspešno odkrila storilce v desetih primerih, nekaj primerov pa še vedno intenzivno preiskuje.