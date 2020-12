Neznanci ponoči umazali pročelje ministrstva za kulturo

Neznanci so ponoči umazali pročelje ministrstva za kulturo. Ministrstvo je zjutraj objavilo več fotografij, ki prikazujejo črne madeže na fasadi. Posnetkom so v objavi na Twitterju dodali zapis, da je nastalo za več tisoč evrov škode. Kot so dodali, je poškodovanje fasade le eden v nizu napadov na ministrstvo in uslužbence v zadnjem času.

Kot so objavili na Twitterju, so "ponoči neznanci davkoplačevalcem povzročili več tisoč evrov škode s popolnim uničenjem fasade. Eden izmed vrste napadov na ministrstvo in uslužbence, ki si sledijo iz tedna v teden."

Na ministrstvu so ob protestih, ki so se v zadnjih mesecih zgodili v okviru akcij, uperjenih proti delovanju ministra Vaska Simonitija in ministrstva, opozorili, da so protestniki večkrat v nasprotju z zakonom z neprijavljenimi protesti zaprli Maistrovo ulico in brez posledične kazni vandalizirali stavbo ministrstva. Konec oktobra pa je Simoniti v odzivu na petkovo akcijo anonimnih kulturnikov pred stavbo ministrstva dejal, da gre za grožnjo s smrtjo njemu in njegovim sodelavcem. Kot je pojasnil, je prizor pred ministrstvom predstavljal "pisarno po umoru: na cesto so postavljene mize, obrizgane z barvo, ki predstavlja kri, na mizah so jasno napisana imena sodelavcev".

V zadnjih mesecih več javnih pozivov ministrstvu

Poteze ministrstva in Simonitija tudi v strokovni javnosti sprožajo pomisleke in kritike, ki med drugim letijo na način izbiranja direktorjev osrednjih nacionalnih kulturnih ustanov. Filmarji opozarjajo na alarmantno stanje na tem področju, nekaj samozaposlenih v kulturi je ostalo brez statusa in plačanih prispevkov, med njimi v zadnjih dneh najbolj odmeva primer raperja Zlatana Čordića. Kritike so letele tudi na račun načrtovane ustanovitve Muzeja osamosvojitve Slovenije.

V zadnjih mesecih je bilo tudi več pozivov, naslovljenih na ministra. Oktobra je več kot 200 organizacij podpisalo javni poziv ministrstvu, naj umakne zahtevo po izselitvi nevladnikov z Metelkove 6. Novembra pa je sledilo javno pismo, ki ga je podpisalo več kot 70 institucij in skoraj 200 posameznikov. V njem so ministru očitali ogrožanje delavcev in nevladnih organizacij v kulturi, neupoštevanje stroke in neodgovorno gospodarjenje, piše STA.