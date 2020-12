Neznanci z napisom Zlatko popisali pročelje ministrstva

Glasbenik Zlatan Čordić - Zlatko je v včerajšnjem zapisu na Facebooku sporočil, da je od ministrstva za kulturo prejel pismo v katerem mu sporočajo, da so ga izbrisali iz razvida samozaposlenih, čeprav je imel odločbo veljavnosti statusa do 31. julija 2022.

Brez stusa ostal, ker se je posvečal dejavnostim, ki niso povezane s kulturo

Kot je zapisal, mu ministrstvo očita, da je v zadnjem letu s svojimi javnimi aktivnostmi in delovanjem bistveni del svojega ustvarjalnega časa namenjal dejavnostim, ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za opravljanje kulturne dejavnosti, zaradi katere je bil vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi. Zlatko je navedbe označil za neresnične. Kot je pojasnil, je letos izdal 11. studijski album Julijan Mak.

Kot smo poročali že včeraj, na bi se Čordić zaradi nezadovoljstva z odločbo odpravil na ministrstvo, kjer je na recepciji želel govoriti z uslužbenko, podpisano pod odločbo. Ker mu zaradi upoštevanja varnostnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa z uslužbenko ni uspelo govoriti osebno, jo je priklical na telefon. Na njo naj bi celo kričal.

Včeraj ostal brez statusa, danes z njegovim imenom popisano ministrstvo

Le dan po novici, da ostaja brez statusa samozaposlenega v kulturi, pa so neznanci pročelje kulturnega ministrstva popisali z večimi napisi imena Zlatko. Kdo stoji za tem, kot omenjeno, ni znano. Je pa treba omeniti, da je Zlatko v preteklih mesecih v znak protesta popisal zidove kulturnega ministrstva. Njegove zapise so očistili kar uslužbenci ministrstva in to še preden bi lahko policija ukrepala.