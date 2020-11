Raper Zlatko ostal brez statusa samozaposlenega v kulturi

Tako si trenutna vlada predstavlja demokracijo! Danes sem od ministrstva za kulturo prejel pismo, v katerem mi... Objavil/a Zlatko dne Ponedeljek, 30. november 2020

"Pravijo, da sem v zadnjem letu s svojimi javnimi aktivnostmi in delovanjem bistveni del svojega ustvarjalnega časa namenjal dejavnostim, ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za opravljanje kulturne dejavnosti, zaradi katere sem bil vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi," je zapisal Čordić in dodal:

"Seveda je to laž, ker sem letos izdal 11. studijski album Julijan Mak v duhu Ivana Cankarja, ki je prebudil v meni socialista, ki se sedaj zaveda, da črke brez dejanj na papirju bledijo in je potrebno v takšnih časih črke spremeniti v dejanja. Žalostno in malomarno je s strani ministra, da tako pomembno funkcijo razvrednoti, ker sem v resnici le opravljal svojo državljansko dolžnost."

Ministrstvo za kulturo smo prosili za odziv v zvezi z odvzemom statusa Čodiću. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Česa je osumljen Zlatko?

Kot je znano, je Zlatko prejšnji teden skupaj še z eno osebo po ulici brez zaščitne maske sledil direktorju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milanu Kreku, ga snemal ter mu zastavljal vprašanja, posnetek pa objavil na družbenem omrežju Facebook. Obstajajo razlogi za sum, da je bilo izvršeno kaznivo dejanje neupravičeno slikovno snemanje, je po dogodku sporočila policija

"Ker eden od kršiteljev med tem dejanjem ni uporabljal zaščitne maske ali drugega zaščitnega sredstva prek ust ali nosu, policisti zoper njega vodijo tudi prekrškovni postopek. Dodatno pa preverjajo tudi obstoj elementov prekrška nasilnega in drznega vedenja po zakonu o varstvu javnega reda in miru in še prekršek prepovedi zbiranja po zakonu o nalezljivih boleznih, " so še pojasnili.

Snemalcu Nove24TV vzel kamero

Zlatko, ki se je Kreku sam predstavil kot novinar, je incident povzročil že oktobra na enem od protivladnih protestov, na katerem je snemalcu televizije Nova24TV vzel kamero in vztrajal, da mu je ne bo vrnil, dokler ne izbriše posnetka.

Posredovali so policisti, snemalec pa je na koncu kamero dobil nazaj. Raperja, ki ni nosil zaščitne maske, so na kraju dogodka legitimirali policisti.