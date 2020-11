Na Kreka se je spravil novinar Čordić, ki je propagiral LMŠ #video

Ideje iz Nemčije, da bi policija ščitila novinarje pred nasilnimi protestniki, o katerih poročajo mediji, bo v Slovenijo težko izvesti, ker se pri nas protestniki razglašajo za novinarje, proteste pa največji mediji že od začetka nastajanja vlade Janeza Janše spodbujajo in so jim v svojih poročilih naklonjeni. Celo ob brutalnem nasilju so pred kamere javne televizije povabili organizatorja Anisa Ličino, da je nasilje opravičeval in zanj obtoževal vlado. Protestnik Zlatan Čordić - Zlatko pa je ta teden objavil posnetek, v katerem se predstavlja kot novinar ter s "snemalcem" nadleguje in zmerja zdravnika in šefa Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milana Kreka. Novinarske organizacije so, ko smo postavili vprašanja o takšnem novinarskem delu, opozorile, da jim ni znano, da bi šlo za novinarja.