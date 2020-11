Raper Zlatko pod drobnogledom kriminalistov #video

Video: Facebook

Kacin je razkril, da je Krek na policijo podal predlog za pregon raperja zaradi suma kaznivega dejanja neupravičenega snemanja, saj ga je ta skupaj s še eno osebo na ulici zasledoval ter mu med snemanjem postavljal vprašanja o vladnih ukrepih zoper koronavirus.

"Dogodek obsojam. Gre za nedopustno nadlegovanje. Težko je gledati objavljeni posnetek, na katerem je kar osem minut maltretiranja izjemno izpostavljene osebe, ki sama nosi velik del bremena pri soočenju s koronavirusom. Hkrati pa lahko pozdravim odziv posameznih politikov in strank, ki so dogodek obsodili. Cenim tudi odziv obeh novinarskih organizacij, ki sta se ogradili od samooklicanega novinarja," je še dejal Kacin.

Na NIJZ ostro obsodili ravnanje glasbenika Zlatka

Tudi z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so sporočili, da ponedeljkov dogodek ostro obsojajo in ga sprejemajo "tudi kot napad na neodvisno zdravstveno strokovno institucijo javnega zdravja, kar je presedan brez primere". Po njihovih navedbah sta dve osebi Kreka daljši čas verbalno nadlegovali in mu ovirali svobodno gibanje, poroča STA.

Čordiću in še drugi osebi na NIJZ očitajo, da sta s Krekom komunicirala na nesprejemljiv in nasilen način ter dejanje tudi snemala. Pri tem so poudarili, da NIJZ spodbuja kulturen in strpen dialog z in med različnimi deležniki, kljub morebitnim različnim pogledom do posamezne problematike, ostro pa obsoja nasilje kot metodo komuniciranja.

"Nezaslišano je, da se v demokratični državi, kakršna je Slovenija, zgodi kaj takšnega," pa je v odzivu zapisal Krek. Dodal je, da so ga že mnogi ustavili na ulici in ga spraševali o stališčih do epidemije, "vendar smo vedno imeli zelo kulturen dialog, brez sledov nasilja ne glede na naša mnenja, poglede in stališča, ki smo jih imeli".

Beovićeva pretresena

Dogodek so obsodili tudi v Zdravniški zbornici Slovenije. "Tako kot vedno v preteklosti zbornica tudi v tem primeru odločno obsoja neprimerno dejanje, ki je imelo elemente nadlegovanja. Poleg tega zbornica obsoja ne le to, ampak vsakršno nestrpno komunikacijo in dejanja zoper zdravstvene delavce," so zapisali.

Nad dogodkom je pretresena tudi vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović. "Krek posveča svoje življenje obvladovanju epidemije. NIJZ je v tem času naredil korake, ki so nepojmljivi, podobno kot na svojem področju UKC. Potem taka zahvala, da se to v Sloveniji zgodi, nimam besed. To ni način odnosa med ljudmi," je bila ogorčena v izjavi za medije.