Politika obsodila nadlegovanje brez maske raperja Zlatka #video

"To, da se na včerajšnji dogodek, ko je raper Zlatan Čordić - Zlatko nadlegoval direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka, ni odzvala politika, je za moje pojme v tej državi nesprejemljivo," je danes, kot eden redkih politikov, ki so se javno odzvali, opozoril poslanec Matjaž Han (SD). Zlatko se je Kreku predstavil kot novinar in ga spraševal o ukrepih zoper koronavirus, videoposnetek pa objavil na svojem profilu na Facebooku. Do Zlatkove poteze so kritični tudi v Društvu novinarjev Slovenije ter Združenju novinarjev in publicistov.

"V teh hudih časih bi se morali ljudje, ki imamo neki vpliv na javnost, predvsem dostojanstveno obnašati. Ali je Milan Krek dober ali slab, bodo odločili drugi, ampak si ne zasluži tega, da se ga snema in se za njim hodi," je na današnji seji odbora za finance včerajšnje dejanje glasbenika Zlatana Čordića - Zlatka ostro obsodil vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. Kot je dodal, si takšnega nadlegovanja ne zasluži nihče. "Ker jutri bodo snemali mene ali koga drugega. Jaz si v takšni državi ne želim živeti," je dodal.

SNS: Posnetek kaže nizek izrazni nivo spraševalcev

Za komentar oziroma stališče do incidenta smo vprašali tudi vseh devet parlamentarnih strank. V Hanovi stranki (SD) so mnenja, da ima vsak pravico do varovanja svojega dostojanstva. "V zaostrenih družbenih razmerah je naloga vseh, še posebej pa javnih osebnosti, da s spoštljivo in strpno komunikacijo skrbijo za raven kulture dialoga v družbi. Nikogar ni dopustno nadlegovati ali zasmehovati," so pojasnili.

Kritični do raperja s Fužin so tudi v Stranki Alenke Bratušek (SAB). "Nadlegovanje in prisilno snemanje direktorja NIJZ s strani Zlatana Čordića, ki je tudi javna osebnost, je povsem neprimerno. Tudi če se ne strinja z vladnimi ukrepi in je kritičen do oblasti, v demokratični družbi obstajajo drugi, sprejemljivejši načini opozarjanja na napake in iskanja odgovorov," so bil jasni.

V stranki Zmage Jeličiča Plemenitega (SNS) pa izpostavljajo dve zadevi, ki zahtevata razmislek. "Glasbenik se je lažno predstavil kot novinar in šlo je za nadlegovanje s strani dveh udeležencev, glasbenika Zlatka in snemalca. Obe zadevi terjata razmislek organov pregona, saj bi Krek lahko v tem govoru začutil grožnje. Na splošno pa kaže posnetek nizek izrazni nivo spraševalcev," so nam odgovorili.

Odgovore strank SDS, SMC, NSi, DeSUS, LMŠ in Levica še čakamo.

"Pričakujemo, da bo policija izvedla ustrezne ukrepe"

Na dogodek, v katerem se je Zlatko predstavil kot novinar, so se odzvali tudi v Društvu novinarjev Slovenije. Kot so nam pojasnili, jim ni znano, da bi imel glasbenik Zlatko status novinarja ali da bi kot novinar delal za novinarsko organizacijo. Zakaj se je Zlatko na včerajšnjem posnetku direktorju NIJZ predstavil kot novinar in s kakšnim namenom, ni znano, so pa nad njegovo potezo ogorčeni tudi v Združenju novinarjev in publicistov, ki je ravno tako ostro obsodilo vsakršno lažno predstavljanje za novinarja. "Ker je lažno predstavljanje tudi kaznivo dejanje, pričakujemo, da bo policija izvedla ustrezne ukrepe," so dodali.

Čordić: Kreku so globoko opravičujem

Svoje neprimerno obnašanje je danes komentiral tudi sam Zlatko. "Človek dela napake. Ena teh je tudi moj včerajšnji intervju. Za svoje nespametno dejanje do gospoda Kreka se mu globoko opravičujem," je zapisal nad objavljenim posnetkom na Twitterju. Kot je povedal, ni imel namena užaliti Milana Kreka. V nadaljevanju je Zlatko pozval vse, naj se še naprej držijo vseh ukrepov, kar je ironično, glede na to, da Zlatko včeraj na posnetku ni nosil zaščitne maske in ni upošteval socialne distance do Kreka.