Raper Zlatko v elementu: vzel kamero snemalcu Nove24TV #foto #video

V prestolnici so tudi nocoj potekali protivladni protesti. V ospredju tokratnih protestov je bil spet znani raper Zlatan Čordić – Zlatko, ki se je na Trgu republike zapletel v incident s snemalcem televizije Nova24TV. Zlatko je pretresenemu snemalcu vzel kamero in vztrajal, da mu je ne bo vrnil nazaj, dokler ne izbriše posnetka.

Posredovali so policisti, snemalec pa je na koncu kamero dobil nazaj. Raperja, ki ni nosil zaščitne maske, so na kraju dogodka legitimirali policisti. Kako bodo zoper Zlatka ukrepali policisti, še ni znano. Glasbenik je pozneje novinarjem dejal, da mu ni bilo všeč, da ga je snemal snemalec omenjene televizije.

Raper Zlatan Čordić – Zlatko napadel snemalca @Nova24TV in mu ukradel kamero https://t.co/ZZ88rE1bAI pic.twitter.com/ItftFUT8QW — Joze Biscak (@JozeBiscak) October 16, 2020

Kot je pojasnil, ga je razburilo vprašanje, zakaj danes sploh protestirajo. "Gospodom policajem sem lepo povedal. Poslali mi boste to kazen, uradno me boste porinili v bankrot. Povedal sem jim, da je moje začasno prebivališče Trg republike, ker se bom očitno preselil na Trg republike, ker drugače ne bo šlo naprej ali kaj jaz vem," je med drugim povedal raper.

Večjih incidentov ni bilo

Območje današnjega shoda, ki je potekal na ulicah v središču prestolnice, je bilo pod videonadzorom, na policiji pa so udeležence pozvali, naj upoštevajo opozorila in navodila policistov. Na ulicah v središču mesta se je zbralo večje število policistov, ki so popisali nekatere protestnike pred državnim zborom. Večjih incidentov po poročanju STA ni bilo.