Obstajajo razlogi za sum, da je bilo izvršeno kaznivo dejanje, in sicer neupravičeno slikovno snemanje, je o ponedeljkovem dogajanju, ko je pevec Zlatan Čordić - Zlatko skupaj še z eno osebo na ulici nadlegoval direktorja NIJZ Milana Kreka, dejal vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje iz Uprave uniformirane policije GPU Alojz Sladič.

Kot je na dopoldanski novinarski konferenci še povedal Sladič, policisti o tem še zbirajo dodatna poročila.

"Ker eden od kršiteljev med tem dejanjem ni uporabljal zaščitne maske ali drugega zaščitnega sredstva prek ust ali nosu, policisti zoper njega vodijo tudi prekrškovni postopek," je še povedal. "Dodatno pa preverjajo tudi obstoj elementov prekrška nasilnega in drznega vedenja po zakonu o varstvu javnega reda in miru in še prekršek prepovedi zbiranja po zakonu o nalezljivih boleznih, " je še povedal Sladič.

Po dogodku val obsodb

Kot je znano, je v ponedeljek pevec Zlatan Čordić - Zlatko skupaj še z eno osebo po ulici sledil direktorju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milanu Kreku, ga snemal ter mu zastavljal vprašanja, posnetek pa objavil na družbenem omrežju Facebook.

Dogodek so med drugim obsodili politika, NIJZ, Zdravniška zbornica Slovenije, kritični pa so bili tudi v Društvu novinarjev Slovenije ter Združenju novinarjev in publicistov, saj je Čordić na posnetku rekel, da je novinar. Čordić se je nato naslednji dan na Facebooku Kreku opravičil.

