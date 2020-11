Hojs: Krek je bil psihično povsem izmozgan. Gre za evidentno kaznivo dejanje. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaj notranji minister Aleš Hojs meni o včerajšnjem incidentu Zlatka Čordića, kako odgovarja na očitke o spornem nakupu nepremičnine na Obali pod ceno in kaj pravi o očitkih, da želi s spremembo zakonodaje ukiniti avtonomijo in funkcijo direktorja NPU.

Notranji minister Aleš Hojs je v oddaji Planet 18 o včerajšnjem incidentu, ko je Zlatan Čordić Zlatko skupaj še z eno osebo na ulici sledil direktorju NIJZ Milanu Kreku, ga snemal ter mu zastavljal vprašanja, dejal, da je bil Krek povsem iz sebe. Kot je dejal minister, gre za evidentno kaznivo dejanje.

Hojs pričakuje, da bo policija še v tem tednu podala kazensko ovadbo na tožilstvo. "Pričakujem, da se bo tožilstvo zganilo razmeroma hitro in da bodo ljudje, kot je Zlatko, končno ustrezno procesirani."

Hojs: Pop TV je hišna televizija NPU

O očitkih o spornem nakupu nepremičnine pod ceno na Obali, ki ga preiskujeta NPU in KPK, je Hojs dejal, da jih je ustvaril Pop TV, ki da je hišna televizija NPU in "bolj kot dejstvom služi za diskreditacijo mene osebno". Dejal je, da na zemljišču ni ne kanalizacije ne vodovoda. Cena, ki so jo navajali na Pop TV, 67 evrov na kvadratni meter, pa je po njegovih besedah neresnična.

Kot pravi, je za parcelo plačal več kot 100 evrov na kvadratni meter. "Sam mislim, da sem zadevo plačal pošteno," je še dejal in dodal, da se ni ukvarjal s tem, na kakšen način je pravna oseba, od katere je kupil parcelo, do nje prišla. Kot je še dejal, je parcelo kupil kot naložbo, z nekdanjim županom Kopra Borisom Popovičem oziroma njegovo družino pa ni bil v stiku.

Hojs je odgovarjal tudi na očitke, da želi s spremembo zakonodaje ukiniti avtonomijo in funkcijo direktorja NPU. Dejal je, da gre za klasično blatenje njega kot ministra.

