Poslanec NSi obsodil ravnanje Zlatka in ošvrknil opozicijo #video

"Dejanja provokatorjev in celo v zadnjih dneh napadi na zdravstveno osebje so zavrženi in obsojanja vredni. Nekateri so to v državnem zboru obsodili, toda isti se s temi provokatorji družijo in jih snubijo za podpise proti Slovenski vojski," je na današnji izredni seji državnega zbora opozoril poslanec Jožef Horvat iz vrst NSi.

Po včerajšnjemu pozivu vodje poslanske skupine SD Matjaža Hana, ki je kot prvi opozoril na mlačen odziv politike do dejanj glasbenika Zlatana Čordića - Zlatka, ki je, spomnimo, pred dnevi po ulicah Ljubljane snemal in nadlegoval direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka, so se počasi le začeli vrstiti odzivi politike in stroke. Ogorčenje nad Čordićevim nadlegovanjem pa ne pojenja niti danes.

Horvat: Napadi na zdravstveno osebje so zavržna dejanja

Na današnji izredni seji državnega zbora, je poslanec NSi Jožef Horvat opozoril na to, da je življenje v epidemiji zelo težko vendar, da so dejanja provokatorjev in napadi na zdravstveno osebje zavržena in obsojanja vredna dejanja. "Nekateri so to v državnem zboru sicer obsodili toda isti se s temi provokatorji družijo in jih snubijo za podpise proti slovenski vojski. Tako sovražnega odnosa do slovenske vojske v njeni zgodovini še nismo doživeli," je bil jasen.

Takole je glasbenik Zlatko kršil vladne odloke. Brez zaščitne maske s katero ščitimo predvsem ljudi okoli sebe, je pozival k zbiranju podpisov in to v času ko velja prepoved zbiranja ljudi na javnih krajih. Foto: Posnetek zaslona Horvat je s tem komentarjem najverjetneje ošvrknil opozicijski stranki Levica in SD, ki sta v soboto začeli zbirati podpise za razpis referenduma o zakonu o investicijah v Slovensko vojsko do leta 2026. Ta prinaša načrt naložb v vrednosti 780 milijonov evrov v šestih letih. V uredništvu Siol.net. pa smo ravno včeraj vseh devet parlamentarnih strank prosili za komentar oziroma stališče nad pondeljkovim incidetom, ki ga je nad Krekom orkestriral glasbenik Čordić.

Iz stranke SD so nam v odzivu zapisali, da ima vsakdo pravico do varovanja svojega dostojanstva. "V zaostrenih družbenih razmerah je naloga vseh, še posebej pa javnih osebnosti, da s spoštljivo in strpno komunikacijo skrbijo za raven kulture dialoga v družbi. Nikogar ni dopustno nadlegovati ali zasmehovati," so pojasnili.

Je pa zanimivo dejstvo to, da je bil prav Čordić, kot javna osebnost tisti, ki je v preteklih dneh preko svojih družbenih omrežjih s pomočjo vidoposnetkov, na katerih ni nosil zaščitne maske, pozival k zbiranju podpisov za razpis referenduma za Slovensko vojsko. S tem, ko raper Zlatko ni nosil obvezne zaščitne maske ni zgolj ogrožal drugih v okolici temveč je ob enem kršil tudi vladni odlok, ki zapoveduje obvezno nošenje zaščitne maske na javnih krajih. Še več - s tem tem pozivom državljanom je hkrati kršil tudi odlok, ki prepoveduje zbiranje na javnih krajih. Za oba primera kršitve je zagrožena denarna kazen.

Včeraj smo sicer vseh devet parlamentarnih strank prosili za komentar oziroma njihovo stališče nad Čordićevimi dejanji, a smo odgovore do objave članka prejeli zgolj s strani SDS, SD, SAB in SNS, ki so glasbenikovo ravnanje ostro obsodili. Več v članku: Politika obsodila nadlegovanje raperja Zlatka brez maske.

Hojs: Pričakujem, da bo še v tem tednu podana kazenska ovadba na tožilstvo

Sicer pa je Hanov včerajšnji poziv sprožil, da so se javno odzvali tudi nekateri drugi poltiki in stroka. Na NIJZ so v sporočilu za javnost zapisali, da ponedeljkov dogodek ostro obsojajo in ga sprejemajo "tudi kot napad na neodvisno zdravstveno strokovno institucijo javnega zdravja, kar je presedan brez primere". Do raperja s Fužin sta bila kritična tudi uradni vladni govorec Jelko Kacin, je tudi razkril, da je Krek na policijo podal predlog za pregon raperja zaradi suma kaznivega dejanja neupravičenega snemanja in notranji minister Aleš Hojs, ki je v včerajšnji oddaji Planet 18 povedal, da gre za evidentno kazensko dejanje in izrazil pričakovanje, da bo policija še v tem tednu podala kazensko ovadbo na tožilstvo. "Pričakujem, da se bo tožilstvo zganilo razmeroma hitro in da bodo ljudje, kot je Zlatko, končno ustrezno procesirani."

Nad dogodkom je bila pretresena tudi vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović. Incident so obsodili tudi v Zdravniški zbornici Slovenije in v civilnodružbeni organizaciji zdravstvo.si, v kateri se sprašujejo ali je takšno načrtno in namerno nadlegovanje zdravnika, izpostavljenega v boju proti epidemiji, dopustno, legitimno in moralno, ter ali lahko takšna skrb vzbujajoča ravnanja in ustrahovanja pričakujejo tudi drugi zdravniki in zdravstveni delavci.