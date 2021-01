S protestom izrazili jezo zaradi rušitve in izselitve Roga

Nasprotniki rušitve nekdanje tovarne Rog in izselitve uporabnikov iz poslopja so svojo jezo danes popoldne izrazili na protestu. Ob 18. uri so se zbrali na Prešernovem trgu, nato pa se podali do mestne hiše in naprej v smeri Roga. Z vzkliki in transparenti so sporočili, da so proti diktaturi kapitala in da Roga ne dajo za gradbeno jamo.

Mestna občina Ljubljana (MOL) je namreč ta teden prevzela v posest območje nekdanje tovarne Rog. V torek so začeli rušitvena dela, območje, na katerem nameravajo zgraditi Center Rog, pa so izpraznili s pomočjo varnostnikov in policije. Protesta se je po nekaterih ocenah udeležilo nekaj sto ljudi. S transparenti so sporočili, da morata kapital in MOL "dati prste stran" od avtonomnih prostorov, "napad na Rog" pa razumejo kot napad nanje.

Zavzeli so se proti socialnemu čiščenju mesta, pristojnim pa so z vzkliki sporočili, da ulice pripadajo ljudem, oni pa, da so jezni. Četudi so protest naslovili Ohranimo tovarno Rog, pa je ena od protestnic za STA dejala, da je Rog izgubljen, zato si bodo zdaj prizadevali najti nove prostore. Rešitve sicer za zdaj še ne vidi, niti v premiku na Metelkovo ne.

Foto: STA

Protest varuje tudi policija, ta je protestnikom preprečila prehod po nekaterih ulicah. Nekaj protestnikov je tudi popisala. Na protestu, ki je bil usmerjen zlasti proti mestnim oblastem, je bilo mogoče slišati tudi kritiko aktualne vlade. Zavzeli so se tudi za drugačno stanovanjsko politiko oziroma za stanovanja za vse, poroča STA.

Policija pripravljena na proteste

Z ljubljanske policijske uprave so že popoldne sporočili, da je policija seznanjena s pozivi na socialnih omrežjih k zbiranju ljudi. Zbiranje ljudi je z veljavnim odlokom še vedno prepovedano, prav tako niso dovoljeni shodi ali podobne prireditve, gibanje ljudi je omejeno na meje občin, prav tako je prepovedano prehajanje regij. Udeležba na shodu ne spada med izjeme za prehajanje teh meja, so poudarili na policiji. Kot so napovedali, bo policija nadzirala spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepala.