Eden najbogatejših Slovencev obsojen na dve leti zapora

Sergej Racman, znani finančnik in igralničar, ki velja za enega najpremožnejših Slovencev, je bil v zadevi Kolosej pravnomočno obsojen na zaporno kazen dveh let, razkriva portal Necenzurirano.si. Na razplet sojenja zaradi domnevne zlorabe prostitucije v Novi Gorici še čaka.

Racmana je lani poleti okrožno sodišče obsodilo zaradi oškodovanja upnikov pri prodaji ljubljanskega Koloseja, največjega kompleksa kinodvoran v državi. Kljub spodbijanju obsodbe je višje sodišče pritožbo zavrnilo in pred kratkim potrdilo obsodilno sodbo, ki je tako postala pravnomočna.

Racmanov pravni zagovornik Mitja Jelenič Novak je povedal, da za varovanca želijo doseči enega od alternativnih načinov prestajanja kazni. Predlagali so, da bi Racman dvoletno kazen odslužil s t. i. vikend zaporom, pri katerem bi se tja vračal ob koncih tedna, kot drugo možnost pa so navedli opravljanje dela v splošno korist. Po besedah Jelenič Novaka naj bi se sodišče glede tega odločilo v kratkem.

Proti Racmanu potekajo še drugi postopki

Obsodba zaradi Koloseja pa ni edini sodni postopek, v katerem se je znašel Racman. Proti njemu teče tudi sojenje zaradi domnevne zlorabe prostitucije in pranja denarja v nočnem klubu Marina na Ajševici. V tej zadevi je prvoobtoženi, grozi pa mu kar do dvanajst let zapora. Iz pripora, v katerem je Racman preživel skoraj leto dni, so ga izpustili po nakazilu 800 tisoč evrov varščine. Po javno dostopnih podatkih ima prebivališče še vedno prijavljeno na Slovaškem.

Iz finančnih zagat se je skušal reševati s prenosi premoženja na druge osebe oziroma poslovne partnerje. V primeru Koloseja, na primer, so bili na ta način prihodki preusmerjeni na novega lastnika na škodo upnikov. A je sodišče odločilo, da je šlo za nezakonito početje.

Racmanu je stečajni upravitelj poskušal odvzeti več nepremičnin, vendar vse manjših vrednosti, medtem ko mu je uspelo svoje razkošno posestvo z vilo na Rudniku v Ljubljani rešiti. Za podjetjem R.E.Invest, ki jo je odkupilo, naj bi namreč stal Racman, so zapisali na Necenzurirano.si.