V zadevi Marina tudi o predlogu za Racmanovo varščino

Sicer pa je na začetku današnjega naroka prek video konference pričal tajni delavec policije številka 101, ki je opisal obisk kluba Marina in kako so k njemu pristopila dekleta ter mu ponujala spolne usluge. Kot je izrecno spomnil, mu je eno od deklet dejalo, da "je govorjenje izguba časa" in da moški tja zahajajo samo za seks.

"Naredil sem točno to, kar mi je bilo naročeno"

Na vprašanje odvetnika Franca Rojka, ki zagovarja obtoženega Jožeta Kojca, ali so dekleta od vodstva kluba dobivala kakšna navodila, je priča navedla, da med dekleti in osebjem ni opazil nikakršne komunikacije, da pa je bil v klubu samo enkrat.

Odvetnik Miha Šošić pa je pričo spraševal o "konfliktu" med odredbo tožilstva, ki mu je dovoljevala enkraten odkup spolnih uslug, in navodilu vodje operativne komunikacije.

Tajni policijski delavec je pojasnil, da zanj odredba pomeni le zakonski okvir delovanja, konkretne naloge pa opravlja po navodilih vodje: "Naredil sem točno to, kar mi je bilo naročeno. Nihče mi ni naročil odkupa spolnih uslug in jaz tega nisem opravil."

Zagovornica Sergeja Racmana, odvetnica Martina Žaucer Hrovatin, pa je sodišču predlagala, da izvede narok glede varščine za Racmana, ki je trenutno v priporu. Med drugim je izpostavila, da je Racmanova nekdanja soproga pripravljena prodati nepremičnino in da ima Racman v Sloveniji tri otroke.

Tožilka Maja Veber Šajn pa je poudarila, da tožilstvo v Racmanovem primeru nasprotuje institutu varščine kot take.

Ko je sodišče za Racmana v zadevi Marina prvič odredilo pripor, se tja ni zglasil, v Slovenijo pa se je iz Kanade vrnil šele konec lanskega leta na podlagi mednarodne tiralice, ki je bila razpisana zoper njega.

Prvoobtoženi Racman, Dejan Šurbek, Jože Kojc, Vesna Ternovec in družba Cratos naj bi zlorabljali prostitucijo v hudodelski združbi. Tako naj bi na sofisticiran način pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba izkoristili več kot 400 deklet, ki so sprejela najmanj 148 tisoč moških obiskovalcev.



Da so bila dekleta v prostitucijo prisiljena, naj bi dokazovalo dejstvo, da so morala plačevati vstopnino v klub, obtoženi pa so nad dekleti vzpostavili odnos podrejenosti. Družba Cratos naj bi pri tem pridobila za najmanj 21 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.



Obtoženi trdijo, da je šlo za erotični klub, ki je gostom nudil intimo, gostje pa da so se sami odločali, kaj bodo tam počeli.