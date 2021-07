Racman o zadevi Marina: Vsi gostje kluba so tja prihajali prostovoljno

Tožilstvo je v predstavitvi obtožnice izpostavilo, da so obtoženi Sergej Racman, Dejan Šurbek, Jože Kojc, Vesna Ternovec in družba Cratos zlorabljali prostitucijo v hudodelski združbi.

V Kopru se je začela glavna obravnava v sojenju zaradi zlorabe prostitucije v klubu Marina pri Ajševici. Po trditvah tožilstva so obtoženi, združeni v hudodelski združbi, izkoristili več kot 400 deklet. Prvoobtoženi Sergej Racman je v zagovoru poudaril, da je klub ponujal erotično vzdušje in intimo, da pa so vsi gostje tja prihajali prostovoljno.

Tožilstvo je v predstavitvi obtožnice izpostavilo, da so obtoženi Sergej Racman, Dejan Šurbek, Jože Kojc, Vesna Ternovec in družba Cratos zlorabljali prostitucijo v hudodelski združbi. Tako so na sofisticiran način pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba izkoristili več kot 400 deklet, ki so sprejela najmanj 148 tisoč moških obiskovalcev.

Da so bila dekleta v prostitucijo prisiljena, naj bi dokazovalo dejstvo, da so morala plačevati vstopnino v klubu, obtoženi pa so nad dekleti vzpostavili odnos podrejenosti. Družba Cratos je tako pridobila za najmanj 21 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

Racman je po trditvah tožilstva priskrbel denar za delovanje kluba, Šurbek in Kojc pa sta preko družbe Cratos in operativne vodje kluba Vesne Ternovec nadzorovala delovanje Marine.

Racmanov zagovornik Mitja Jelenič Novak je poudaril, da so se dekleta prostovoljno odločala za prostitucijo in sama določala cene svojih uslug. Odločitev za prostituiranje ni bila pogojena s socialno stisko, prav tako je bila večina deklet profesionalk oz. so se že prej prostituirale v drugih državah.

Matoz želi vedeti, ali sta bila sodnika porotnika imenovana skladno s sodnim redom

Racman pa je v svojem zagovoru navedel, da je bil klub Marina le ena od njegovih investicij, pri čemer je dobil zagotovila pravnih strokovnjakov, da ne gre za nezakonito dejavnost. Klub je sicer ponujal erotično vzdušje in intimo, vstopnino pa so zaračunali le za hrano, pijačo in velnes, kaj so gostje počeli med sabo, pa da je bila njihova stvar. "Vsi gostje so se prostovoljno odločili za prihod v klub in za to, kaj bodo v njem počeli," je dodal.

Na začetku naroka so sicer nekaj vprašanj sprožile objave sodnice porotnice Božene Ambrozius na družbenih omrežjih. Zagovornika Ternovčeve, odvetnika Blaža Kovačiča Mlinarja, je zanimala podpora porotnice objavam društva Inštitut 8. marec in ali bi to lahko vplivalo na njeno presojo v pričujoči zadevi.

Kojčev zagovornik Franci Matoz pa je sodišče pozval, naj posreduje informacijo, ali sta bila sodnika porotnika imenovana skladno s sodnim redom oz. ali gre za t. i. naravna sodnika. Predsednica senata Tatjana Cvetičanin je zagotovila, da sta bila porotnika prva na abecednem seznamu zapriseženih porotnikov.

Ambroziusova je nato na dvome druge Racmanove zagovornice Martine Žaucer Hrovatin o tem, ali nima nemara vnaprej oblikovanega stališča v tej kazenski zadevi, zatrdila, da svojo vlogo jemlje resno in se zaveda pomena nepristranskega sojenja.