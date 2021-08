Racman še enkrat zanikal oškodovanje upnikov Koloseja #video

Po dveh letih je na zatožno klop znova sedel znani finančnik, igralničar in nekdanji lastnik Koloseja razvpiti Sergej Racman, ki ga je Slovenija do novembra lani iskala z mednarodno tiralico. Danes je na zatožno klop sedel zaradi prodaje stavbe Koloseja in poskusa, da bi jo umaknil pred upniki. Za to mu grozi do 5 let zapora. Še nekajkrat toliko pa se mu obeta na sojenju v Kopru, kjer ga tožilstvo preganja zaradi domnevne prostitucije v savna klubu Marina Ajševica. Lastnikom naj bi nezakonit posel prinesel najmanj 21 milijonov evrov.

Lisice na rokah pri vstopu v sodno dvorano ljubljanskega sodišča je Sergej Racman skrbno skrival. Paznika sta ga na sojenje zaradi suma oškodovanja upnikov namreč pripeljala iz koprskega pripora.

Sojenje enemu nekoč najbogatejših Slovencev, Sergeju Racmanu, se je začelo že aprila 2019, a se je danes moralo začeti znova, saj je zaradi Racmanovega bega v Kanado junija 2019 od zadnje obravnave minilo že več kot šest mesecev.

Navidezna prodaja in sumljivi kupec

Tožilstvo nekdanjemu velikemu finančnemu čarodeju očita, da je nepremičnino, s katero je imela NLB zavarovanih 12,8 milijona evrov terjatev, le navidezno prodal družbi SIP nepremičnine.

Razlog za tožilkin sum, da je šlo za navidezno prodajo, s katero bi 14 tisoč kvadratnih metrov veliko stavbo v srcu ljubljanskega BTC-ja umaknili pred upniki, je tudi kupec, direktor podjetja SIB nepremičnine Davorin Vidmar, ki je posle ob vložitvi obtožnice predal sinu. Bil je tudi Racmanov lobist pri pridobivanju igralniške licence na Goriškem.

S Kolosejem pot v stečaj

In tako kot so splavali po vodi Racmanovi načrti za igralnico, je šla po zlu tudi usoda leta 2001 odprtega prvega slovenskega kinokompleksa s kar dvanajstimi dvoranami.

Ker je kazalo, da gre za zlato jamo, ga Sergej Racman prek družinskega podjetja na Cipru odkupi od KD Group, katerega je tudi sam soustanovitelj. Dejansko se milijoni kmalu začnejo vrteti, a v napačno smer. Vse do leta 2017, ko pristane v stečaju s kar 124 milijoni evrov dolgov. Racmana pa že kmalu zatem lahko vidimo le še na mednarodnih tiralicah, poročajo na Planet Tv.

Savna klub Marina: prostitucija, trgovina z ljudmi in preprodaja mamil

V tujino pa naj ne bi pobegnil zaradi Koloseja, temveč druge stavbe, ki se skriva v Ajševici pri Novi Gorici. Savna klub Marina je izbranim strankam ponujal precej bolj spektakularno vsebino, zaradi katere Racmanu grozi da bo čas za zapahi meril v desetletjih.

''Sumimo, da se je kaznivo dejanje začelo izvrševati v letu oziroma v mesecu avgustu v letu 2014 in da je kriminalna združba zaradi tega pridobila več milijonov evrov premoženjske koristi. Med enajstimi kaznivimi dejanji se ob zlorabi prostitucije nahajajo še trgovina z ljudmi in preprodaja mamil,'' je povedal namestnik direktorja nacionalnega preiskovalnega orada David Antolovič.

V klubu izključno prostitutke

Kar 413 deklet naj bi v štirih letih prineslo salonu 21 milijonov evrov, pa je povedala okrajna državna tožilka v Kopru Tina Lesar. Uradno so plačevale vstopnino, za ženske je znašala 70 evrov.

''Ampak v ta welness spa ženske, če niso bile prostitutke, niso mogle vstopiti. Jaz, recimo, v ta klub ne bi mogla vstopiti. To pomeni, da so obtoženi imeli kontrolo nad prostitucijo v tem klubu, in so bile ženske, ki so se v tem klubu prostituirale, samo sredstvo za dosego njihove premoženjske koristi, od obtoženih premoženjske koristi,'' je dodala Lesarjeva.

Policisti pod krinko prostore preverili 23-krat

Usluge v uradno savna masažnem centru so kar 23-krat preverili policisti pod krinko. In verjeli ali ne, dejansko so ponujali celo masaže.

''Masaže so izvajale zaposlene v podjetju, masaža je bila en evro na minuto. Moram priznati da ni bilo.. bili so neki dnevi, ko je bilo veliko povpraševanja, ampak večinoma je bilo to.. obstranska dejavnost,'' pa je povedal nekdanji vodja varnosti Mitja Vehovec.