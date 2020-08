"Jasno je bilo, da ga bomo slej ko prej dobili"

Prijetje Sergeja Racmana je rezultat sodelovanja slovenske in kanadske policije, izročitev pa je zdaj odvisna od kanadskih postopkov. "Za nas je pomembno, da je bila iskana oseba prijeta in da se bo slej ko prej vrnila v Slovenijo," je dejal Pavel Jamnik iz uprave kriminalistične policije. Pojasnil je, da so kako leto vedeli, kje se Racman nahaja.

Kanadski varnostni organi so namreč prejšnji teden izsledili in prijeli slovenskega državljana, ki so ga slovenski pravosodni organi iskali z mednarodno tiralico zaradi sodelovanja v kriminalni združbi, ki je izvrševala kazniva dejanja zlorabe prostitucije. Kot je v izjavi za medije pojasnil višji kriminalistični svetnik iz uprave kriminalistične policije Pavel Jamnik, je bilo prijetje slovenskega državljana rezultat dela enote slovenske policije za ciljno iskanje, ki je uspešno sodelovala s kanadsko policijo in s tem na nek način omogočila tudi lažje prijetje slovenskega državljana, piše STA.

Jamnik je ob tem pojasnil, da pri kanadski policiji v enoten sistem niso vnesene vse mednarodne tiralice, temveč samo tiste, za katere oni ocenijo. Sodelovanje med slovensko in kanadsko policijo je tako temeljilo predvsem na tem, da so dosegli vnos iskane osebe v sistem, ki je dostopen vsem policistom v Kanadi, je navedel.

"Izročitev se lahko vleče tudi mesece"

Glede nadaljevanja postopka je dejal, da slovenski pravosodni organi v stiku s kanadskimi, potrebno dokumentacijo bodo kanadskim pravosodnim organom dostavili danes oziroma najpozneje v naslednjih dneh. Potrdil je, da se lahko izročitev vleče tudi mesece. Kdaj bo izpeljana, pa je odvisno od postopkov v Kanadi, v kolikšnem času bodo ti izpeljani. Gre za imigracijske postopke, ki jih vodijo v Kanadi, in tudi izročitvene postopke, tako je tudi možnosti za izročitev več, ena od možnosti je deportacijski postopek, ena možnost je tudi na podlagi konvencije Združenih narodov o organiziranem kriminalu, je pojasnil Jamnik. Dodal je, da je veliko odvisno tudi od tega, ali se bo prijeta oseba nad izročitvijo pritoževala ali se bo z njo strinjala, piše STA.

Na vprašanje, kje se trenutno nahaja Racman, Jamnik pojasnjuje, da je po njihovih informacijah pridržan v okviru policijskih postopkov.

Foto: Interpol

Potrdil je, da je bil Racman prijet v postopku, povezanem s prometom, in sicer v Ottawi. Ni bil iskan ciljno kot oseba po tiralici, ampak se je skozi prometni postopek ugotovilo, da je oseba mednarodno iskana.

Pojasnil je, da jim je bilo eno leto znano, da naj bi se Racman nahajal v Kanadi. Policisti si sicer po njegovih navedbah podatke, ki jih imajo na voljo, izmenjujejo, a v tem primeru je Kanada potrebovala zelo natančen podatek o lokaciji, "ki pa ga seveda tako natančnega, da bi vedeli številko hotelske sobe, nismo imeli", je pojasnil. So pa imeli po njegovih navedbah relativno natančne podatke o mestu in tudi predelu mesta, kjer se nahaja, "vendar za kanadsko policijo to v tistem obdobju ni zadostovalo", piše STA.

"Jasno je bilo, da ga bomo slej ko prej dobili"

Slovenski policisti so bili z Racmanom v posrednem stiku in so mu tudi ponujali možnost vrnitve, a se na pobude ni odzival. "Vendar v današnjem svetu je že tako, da se pravzaprav ne da nikamor več skriti za dlje časa, in jasno je bilo, da ga bomo slej ko prej dobili," je dejal. Podrobnosti o posrednih stikih ni želel razkriti, pojasnil je le, da policisti pri iskanju oseb uporabijo vse zakonite možnosti, ena od njih je tudi poiskati osebe, ki so z njimi nedvomno v stiku.

Na ministrstvu za pravosodje pa so pojasnili, da so bili v petek obveščeni, da je kanadska imigrantska služba identificirala in pridržala iskano osebo. Obvestilo so posredovali pristojnemu sodišču, ki bo sprejelo odločitev glede nadaljnjega postopanja v zvezi s postopkom izročitve. Ministrstvo za pravosodje ni prejelo uradnega obvestila pristojnih organov Kanade, da bi bil imenovani prijet na podlagi razpisane mednarodne tiralice pristojnega slovenskega sodišča oziroma da bi na tej podlagi lahko stekel izročitveni postopek. Postopek izročitve se vodi skladno s pravili kanadskega nacionalnega prava, zato ni mogoče oceniti, koliko časa bi morebitni izročitveni postopek trajal, so še pojasnili, še piše STA.