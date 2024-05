Obramba v aferi Marina: Ekonomska korist od prostitucije drugih ni kaznivo dejanje

Na sojenju v zadevi Marina na Okrožnem sodišču v Kopru so danes zagovorniki Sergeja Racmana, Dejana Šurbka, Vesne Ternovec in družbe Cratos predlagali oprostilne sodbe. Med drugim trdijo, da ekonomska korist od prostitucije drugih ni kaznivo dejanje, če pri tem ni posegov v avtonomno odločanje osebe o lastnem spolnem življenju.

Pred dvema tednoma je tožilka zatrdila, da je dokazni postopek potrdil obtožbe izkoriščanja prostitucije v novogoriškem klubu Marina, in predlagala, da Racmana obsodijo na deset let in pol, Jožeta Kojca in Šurbka na deset in Ternovčevo na pet let zapora, povezanim gospodarskim družbam pa odvzamejo protipravno premoženjsko korist v višini 22,5 milijona evrov.

Racmanov zagovornik Mitja Jelenič Novak je danes poudaril, da zakon, ki opredeljuje izkoriščanje prostitucije za kaznivo dejanje, kot vrednoto varuje spolno samoodločbo, zato je kaznivo samo tisto dejanje, ki v to svobodo posega.

Odvetniki so tožilstvu pripisali moralistično držo, da je prostitucija nekaj slabega, zato se ženske zanjo ne morejo odločiti svobodno. "Glede na to, da je nudenje spolnih storitev za denar opredeljeno v standardni klasifikaciji dejavnosti, bi rekel, da je celo dovoljeno," je ocenil Jelenič Novak. "Zakaj ne sprejemamo tega, da je poklic prostitutke lahko nekomu všeč," je še vprašal.

"To je vsiljevanje lastnih predstav drugim. Tako se lahko prizadevanje za zaščito žensk pretvori v svoje nasprotje," pa je o stališču tožilstva dejala druga Racmanova zagovornica Mateja Žaucer Hrovatin.

Odvetnik Janez Koščak je pozval sodni senat, naj "se ne postavi v vlogo moralne policije". Vprašal je, ali je obtožnica namenjena varovanju žensk pred njimi samimi.

Same so se odločile za bolj donosno dejavnost

Odvetniki so poudarili, da nobena od 40 zaslišanih domnevnih oškodovank ni govorila o ekonomski stiski, ki naj bi bila po mnenju tožilstva oteževalna okoliščina. Vse so imele izobrazbo, s katero bi se lahko preživljale na drugačen način, a so se odločile za bolj donosno dejavnost, trdi obramba.

Prostitutke so bile večinoma Romunke, vendar so v Novo Gorico prihajale iz Italije ali Avstrije, kjer so živele in delale v podobnih nočnih klubih. "Ne gre za nobena naivna dekleta iz revnih držav," je opozoril Jelenič Novak in poudaril, da jih nihče ni novačil in jim ničesar ni lažno prikazoval.

Obtožnica se po besedah Jeleniča Novaka zatakne že pri ekonomskem vidiku, saj klub Marina ni dobival deleža od posamezne spolne storitve, ampak je dohodke ustvarjal z vstopnicami. Spomnil je na izvedensko mnenje, da so ženske za vstopnino 70 evrov dobile adekvatno storitev, ki je vključevala hrano, brezalkoholne pijače, uporabo savne in bazena ter čiste sobe.

Šurbkov zagovornik Miha Šošić je poudaril, da zakonodajalec ne kriminalizira nudenja blaga in storitev tistim, ki se prostituirajo. V nasprotnem primeru bi lahko inkriminirali tudi tiste, ki prostitutkam prodajajo oblačila, jih frizirajo ali jih prevažajo, je pripomnil.

Kot je dejala Tea Mlinar Kovačič, ki zagovarja Vesno Ternovec, gostij kluba Marina nihče ni nadziral tako, da bi omejeval njihove pravice. Prihajale in odhajale so, kadar so hotele. Izbirale so svoje stranke in se same dogovarjale o ceni.

Tožilstvu je Jelenič Novak očital tudi, da obtožb ni individualiziralo, ampak je le navedlo seznam 532 imen in vse razglasilo za oškodovanke. Po Šošićevih besedah niti na splošni ravni ni dokazano, da so bile v podrejenem položaju, kaj šele za vsako od 532.

Odvetniki so trdili tudi, da je zakonodaja glede izkoriščanja prostitucije skoraj enaka kot v Avstriji, Nemčiji ali Švici, kjer nočni klubi s prostitutkami delujejo zakonito.

Racmana v klubu ni bilo, je pa spremljal poslovanje

Glede investitorja v nočni klub Racmana je Jelenič Novak poudaril, da je bilo v dolgotrajnem sojenju njegovo ime omenjeno le redko. Prestregli so le nekaj njegovih elektronskih sporočil soobtoženim. "Zame vodenje in organiziranje prostitucije zahteva vsakodnevno delovanje. Racman pa po otvoritvi nikoli ni bil v klubu Marina," je dejal. Poslovanje lokala je sicer spremljal, ampak od gospodarstvenika se pričakuje, da se zanima za svojo naložbo, je razložil.

Ternovec ni bila udeležena pri dobičku niti pri kakršnemkoli načrtovanju, ampak je bila le zaposlena v podjetju Cratos, kamor jo je napotil zavod za zaposlovanje. Prejemala je plačo in izpolnjevala navodila. Gostjam ni določala urnikov, dajala navodil ali celo izrekala kazni, je zatrdila Mlinar Novakova. Odgovorna je bila za delovanje lokala, za kar je morala biti ves čas na razpolago. "Če je bil tu kdo izkoriščan, je to Vesna Ternovec," je zaključila.

Zagovornik družbe Cratos Blaž Kovačič Mlinar je opozoril, da je zadeva zelo različna od drugih, s katerimi so se doslej ukvarjala slovenska sodišča. Po njegovem mnenju se tožilstvo sklicuje na sodbo vrhovnega sodišča, ki ni primerljiva. Gre za primer, kjer so obdolženci organizirali prihod deklet in jih zaposlili. Zatem so jih prisilili, da so plačo v gotovini vrnile. Vodje lokala so jim določali ceno in mesečno normo, je pojasnil.

Kovačič Mlinar nasprotuje tudi bruto metodi ocenjevanja protipravne koristi na podlagi celotnih prihodkov, s katero je tožilstvo prišlo do zneska 22,5 milijona evrov. To metodo so do zdaj uporabljali le pri poslih s prepovedanimi drogami, to pa ni primerljivo s poslovanjem lokala, ki ima visoke obratovalne stroške, je opozoril.